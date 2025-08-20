Способны ли гарантии безопасности для Украины сломать планы Путина: что нужно учесть

На фоне активизации переговорного кейса параллельно вновь стала актуальной тема гарантий безопасности для Украины. Так, издание Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Почему Украине очень важно получить надежные гарантии безопасности не только от Европы, но и от США? Может ли решительность партнеров Киева в том, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности Украине в конце концов повлиять на РФ, сделать ее более сговорчивой и склонной к компромиссам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Компромисс должен стать для России вопросом выживания, а не доброй воли

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что вопрос надежных гарантий безопасности для Украины должен быть не дополнением к переговорному треку, а лежать в его основе.

"История Европы в ХХ веке наглядно продемонстрировала, что формальные декларации без реальных механизмов сдерживания работают только до первого выстрела. Пример Будапештского меморандума 1994 года – самый яркий: отказавшись от третьего в мире ядерного потенциала, Украина получила "бумажные" заверения, не остановившие агрессию России. Поэтому для Украины критически важно, чтобы будущая система гарантий безопасности имела две составляющие: американскую и европейскую. США – единственная страна в мире, способная быстро мобилизовать военно-технические ресурсы и сдерживать РФ на глобальном уровне. Евросоюз должен стать фактором долгосрочной интеграции и ушивания Украины в структуры ЕС и НАТО. Но опыт последних лет показывает, что Европа часто сомневается и ищет компромиссы", – отметила политолог.

Анна Малкина продолжает, поэтому без американского "качественного" влияния любая система гарантий будет выглядеть шаткой.

"Западные партнеры Киева, по моему мнению, не только это понимают, но и помнят по истории. Напомню, что после Второй мировой войны Западная Европа также нуждалась в надежной "зонтичной" защите. Именно Соединенные Штаты, создав НАТО в 1949 году, превратили потенциально уязвимую Западную Европу в крепость, которую Советский Союз так и не рискнул атаковать. В то же время страны, оказавшиеся без такого "зонтика" (например, Венгрия в 1956-м или Чехословакия в 1968-м), стали жертвами советских вторжений", – рассказала эксперт.

Анна Малкина подытоживает, таким образом, четкая, жесткая и коллективная позиция США и НАТО способна изменить расчеты Кремля. Когда в Москве осознают, что Украина неотвратимо входит в систему западной безопасности, а любая новая агрессия будет автоматически означать конфронтацию не только с Киевом, но и с Вашингтоном и Брюсселем, тогда компромисс для России станет вопросом выживания, а не "доброй воли".

Вызов состоит в том, что под гарантиями безопасности можно понимать все, что угодно.

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что Россия может выдвигать самые разные условия, чтобы согласиться на паузу в войне, но самый важный вопрос – это гарантии безопасности, которые Украина должна получить от Запада. Если они будут наполнены смыслом – все остальные требования России действительно со временем потеряют свою актуальность.

"Однако вызов состоит в том, что под гарантиями безопасности можно понимать все что угодно – это может быть несколько бумажек напечатанных на принтере в стиле "будапештского меморандума", а могут быть взаимные обязательства подкреплены деньгами и совместными работающими институтами. Хорошая новость заключается в том, что последний саммит в Белом доме показал, что наши партнеры понимают, что гарантии безопасности работают тогда, когда к ним прикручены конкретные цифры, выраженные в бюджетах и конкретных сроках. И собственно вокруг этих цифр и должны проходить главные разговоры до тех пор, когда состоятся решающие встречи с участием Трампа и Путина", – отметил политолог.

По его мнению, самый чувствительный территориальный вопрос будет решать легче, когда будет убедительна конкретика по гарантиям безопасности на десятки лет вперед.

"Маловероятно, что в скором времени мы в качестве гарантий увидим военные контингенты участников НАТО на территории Украины. Лихие обещания "коалиции желающих" — и в дальнейшем будут оставаться для домашнего политического потребления Макрона и Стармера. Но получить в качестве гарантий прямое или опосредованное финансирование ВСУ по Европе, включая социалку для военных, совместные высокотехнические военные производства на территории ЕС, многолетние контракты на закупку оружия из США, целевые бюджеты на строительство масштабных оборонных сооружений по всей линии фронта, четкий график вступления в ЕС, фонды на восстановление Украины — вполне реальная задача", — считает Сергей Таран.

