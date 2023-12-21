Сколько ракет запустила Россия с начала полномасштабной войны: данные Воздушных сил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по территории Украины более 7400 ракет. Из них украинские силы и системы ПВО смогли сбить 1600 ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.

Посчитано количество ракет, которые Россия выпустила по Украине. Фото из открытых источников

Юрий Игнат подчеркнул, что Украина противостоит одной из мощнейших армий мира с большим запасом вооружения.

"Одна из сильнейших армий мира. И мы выстояли. Мы даем ей отбой. Поэтому не все так плохо и страшно, как люди, возможно, себе думают", — сказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, больше всего запущенных было С-300 – около трети от всех ракет. Следующие за ними следуют С-400, Х-22 и другие ракеты. Кроме того, в список также попали баллистические ракеты, в том числе около 900 единиц "Искандер-М".

Игнат считает, что с увеличением помощи от Запада Украина сможет еще лучше противостоять российским силам.

"Но самая большая наша радость в том, что мы даем отпор врагу. Непростая цена. И я думаю, что обязательно будут и радостные мгновения у нас, когда мы получим больше оружия", — подытожил Игнат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин посредством тактики "волн человеческого мяса" посылает сигнал Западу. Россия такими активными военными действиями убеждает Запад перестать помогать Украине, однако, по мнению датского аналитика Андерса Нильсена — это будет иметь противоположный эффект.

Также "Комментарии" писали, что глава СБУ генерал Василий Малюк анонсировал "сюрпризы" для России в 2024 году.