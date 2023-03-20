Сколько ракет «Кинжал» осталось у россиян: в ВСУ назвали точное число

После последнего ракетного удара по Украине запасы гиперзвуковых "Кинжалов" у Москвы уменьшились до 49 штук. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников

"Во время удара 9 марта противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины с применением 63 крылатых ракет. Из них 31 — это Х-101/555, 20 "Калибров", 6 единиц Х-22 и 6 гиперзвуковых "Кинжалов" — это 11% от их общего количества, в настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет", — заявил Сергей Наев.

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Кроме того, сообщил генерал-лейтенант, были применены 16 зенитных управляемых ракет комплексом С-300 и 8 БпЛА типа Shahed-131/136.

"Все это еще раз свидетельствует о необходимости Украины в современных зенитно-ракетных комплексах, но те ракеты, которые мы можем сбивать имеющимися средствами, как видите, поражаются. И эффективность поражения, даже при смешанном массированном обстреле, достаточно высока", — резюмировал Сергей Наев.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики американского Института изучения войны считают, что Российская Федерация организовала массированный ракетный удар по Украине 9 марта в рамках своей пропаганды в российском обществе, и чтобы потешить россиян. А в Госдепе заявили, что США и союзники приложат все усилия, чтобы такие ракетные удары РФ по Украине не стали нормой. При этом подобные массированные атаки, увы, продолжаются уже давно. Почему Запад не спешил дать Украине не только эффективный щит, но и меч? Как ситуация может измениться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



