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Сколько Путин еще будет отказываться начинать переговоры: NYT раскрыл детали

Диктатор Путин не собирается вести переговоры как минимум до ноября

сегодня, 12:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что в Кремле время от времени забрасывают в информационное пространство тезисы о готовности России участвовать в переговорах по прекращению войны в Украине, российский диктатор Владимир Путин не собирается вести переговоры как минимум до ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Сколько Путин еще будет отказываться начинать переговоры: NYT раскрыл детали

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что президент РФ надеется, что в ноябре, после выборов в США, к власти вернется Дональд Трамп и предложит ему более выгодные условия для начала переговоров и завершения войны в Украине.

Также издание отмечает, Администрация Джо Байдена не собирается давить на президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров.

Авторы материала отмечают, главное препятствие для перемирия, которое уже могло бы наступить – это нежелание украинского общества идти на компромисс с захватчиком. Но, учитывая неготовность Запада увеличивать поставки вооружения, лучшее, на что могут надеяться ВСУ в 2024 году, особенно без увеличения западной помощи – защита нынешних позиций.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин якобы посылает сигналы в США о готовности к переговорам касательно завершения войны в Украине. По данным агентства Bloomberg, Путин готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако настаивает на признании контроля РФ над оккупированными украинскими территориями. Что могут означать эти сигналы? Как, скорее всего, на них отреагирует Запад? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – во что РФ превратила ООН: вырисовываются ли перспективы переговоров Киева и Москвы.




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Источник: https://www.nytimes.com/2024/02/09/us/politics/biden-putin-tucker-carlson-peace.html
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