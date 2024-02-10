Сколько Путин еще будет отказываться начинать переговоры: NYT раскрыл детали

Несмотря на то, что в Кремле время от времени забрасывают в информационное пространство тезисы о готовности России участвовать в переговорах по прекращению войны в Украине, российский диктатор Владимир Путин не собирается вести переговоры как минимум до ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что президент РФ надеется, что в ноябре, после выборов в США, к власти вернется Дональд Трамп и предложит ему более выгодные условия для начала переговоров и завершения войны в Украине.

Также издание отмечает, Администрация Джо Байдена не собирается давить на президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров.

Авторы материала отмечают, главное препятствие для перемирия, которое уже могло бы наступить – это нежелание украинского общества идти на компромисс с захватчиком. Но, учитывая неготовность Запада увеличивать поставки вооружения, лучшее, на что могут надеяться ВСУ в 2024 году, особенно без увеличения западной помощи – защита нынешних позиций.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин якобы посылает сигналы в США о готовности к переговорам касательно завершения войны в Украине. По данным агентства Bloomberg, Путин готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако настаивает на признании контроля РФ над оккупированными украинскими территориями. Что могут означать эти сигналы? Как, скорее всего, на них отреагирует Запад? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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