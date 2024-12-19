Сколько оккупантов Путин бросил на взятие Курахово и Покровска: в ВСУ озвучили цифры

Страна-агрессор бросила 150 тысяч солдат на три самых активных направления фронта на востоке Украины. На Покровском направлении оккупанты сосредоточили 70 тысяч бойцов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"На трех тактических направлениях, где больше всего враг взаимодействует — это Покровское, Кураховское и Времивское, участвуют три крупных российских группировки "Центр", "Юг" и "Восток". Насчитывает эта группировка около 150 тысяч личного состава", — сказал спикер.

По словам Назара Волошина, на Покровское направление оккупанты бросили больше всего силы – около 70 тысяч солдат. На Кураховском направлении около 35-36 тысяч оккупантов, а Времивском – 40 тысяч.

Назар Волошин добавил, что россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп вместо механизированных накатов. Штурмовиков враг поддерживает небольшим количеством бронированной техники или же бросает на штурмы не военную технику: пикапы и баги.

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