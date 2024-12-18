logo

BTC/USD

100024.36

ETH/USD

3585.49

LTC/USD

106.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Такого раньше не было: Сырский рассказал, что изменилось в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого раньше не было: Сырский рассказал, что изменилось в войне

Сырский отметил, что "интенсивность войны продолжает расти как по масштабу, так и по численности войск"

18 декабря 2024, 14:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Противостояние Украины и России на поле боя достигло такого технологического уровня, что теперь смело можно говорить о конфликте, как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил. Все это в комплексе значительно повлияло на тактику, используемую войсками на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Le Monde рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Такого раньше не было: Сырский рассказал, что изменилось в войне

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком отметил, что у ВСУ есть стратегия защиты от противника, превосходящего по военной мощи, вооружению и солдатам.

"Наша главная цель в защите – нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", — отметил Александр Сырский.

Он также высказался о численности российской группировки войск в Украине, которая постоянно растет и ситуация на линии фронта очень напряженная.

"Численность российских войск постоянно увеличивается", — сказал главком ВСУ.

По его информации, в этом году на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат.

Александр Сырский отметил, что "интенсивность войны продолжает расти как по масштабу, так и по численности войск".

Читайте также на портале "Комментарии" - российские войска значительно усилили интенсивность штурмов позиций ВСУ в Курской области. Это происходит третий день подряд. Также российское командование привлекло к штурмам военных Северной Кореи. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости