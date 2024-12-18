Такого раньше не было: Сырский рассказал, что изменилось в войне

Противостояние Украины и России на поле боя достигло такого технологического уровня, что теперь смело можно говорить о конфликте, как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил. Все это в комплексе значительно повлияло на тактику, используемую войсками на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Le Monde рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком отметил, что у ВСУ есть стратегия защиты от противника, превосходящего по военной мощи, вооружению и солдатам.

"Наша главная цель в защите – нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", — отметил Александр Сырский.

Он также высказался о численности российской группировки войск в Украине, которая постоянно растет и ситуация на линии фронта очень напряженная.

"Численность российских войск постоянно увеличивается", — сказал главком ВСУ.

По его информации, в этом году на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат.

Александр Сырский отметил, что "интенсивность войны продолжает расти как по масштабу, так и по численности войск".

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