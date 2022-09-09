Сколько миллиардов репараций Украина потребует от России: ответ Минюста

Украина потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате полномасштабного российского вторжения. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська изданиям медиагруппы Funke, пишет DW.

Россия должна заплатить Украине репарации / фото УНИАН

Министр рассказал, что Украина свое обращение намерена делать через Генассамблею ООН, которая должна будет принять резолюцию. Эта резолюция в будущем и должна стать тем самым фундаментом для возмещения убытков.

Денис Малюська подтвердил, что Украина будет добиваться через все международные инстанции возмещение всех убытков, которые пришлось понести его стране через развязанную Россией полномасштабную войну против украинского государства.

Издание отмечает, что убытки Украины от российской агрессии оцениваются в значительно больше сумму, но Денис Малюська не случайно акцентировал внимание именно на 300 миллиардах долларов. Это сумма активов Банка России в странах G7, которая на сегодняшний день заморожена и Москва не может этими активами воспользоваться.

Министр юстиции считает, что Украина должна получить доступ к российским замороженным средствам, а также к зарубежным активам российских государственных предприятий и конфискованному имуществу российских олигархов.

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