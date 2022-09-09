Перемены в российско-украинском конфликте: о чем говорит заявление Зеленского и визит Блинкена

В вечернем обращении 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 сентября ВСУ освободили более 1000 квадратных километров украинской территории. Также отчитался о переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который без анонсирования визита побывал в Украине. А еще поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за выделение нового пакета оборонной помощи Украины в размере 675 млн долларов. О чем говорят соответствующие меседжи – как со стороны Зеленского, так и с американской стороны? Какие перемены в российско-украинском конфликте возможны в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото - сайт Офиса президента Украины

Сама манера последовательного, частого, системного выделения помощи демонстрирует, что США планируют помогать и дальше

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, акцентирует, что день 8 сентября был весьма насыщенным для украинско-американских отношений.

"Президент Байден провел онлайн встречу с лидерами стран НАТО, ЕС и Большой Семерки. Основной темой там была необходимость сохранения поддержки Украины. На военной базе США в Германии Рамштайн прошла очередная встреча в рамках Контактной группы по обороне Украины. Приняли участие представители 50 стран. Министр обороны США Ллойд Остин сделал акцент на сохранении долгосрочной поддержки Украины, то есть не на ближайшие недели или месяцы, а на гораздо более длительную перспективу. Параллельно Штаты выделили 2 млрд долларов на оборону Украины и еще 18 стран Европы именно на перспективу", – отмечает Владимир Дубовик.

Наконец, продолжает он, визит Государственного секретаря США тоже был 8 сентября.

"Этот визит важен с точки зрения символичности, – считает эксперт. – Он призван показать неизменность поддержки и то, что американские руководители не боятся приезжать в Киев. Также он был полезен с точки зрения разных слухов о том, что между Киевом и Вашингтоном есть какие-то трения. То, что Блинкен на сей раз нашел возможность поехать в Ирпень, заглянуть в больницу, и даже пообщаться с легендарным псом Патроном – это хорошие знаки. Они демонстрируют дружелюбную атмосферу визита".

По мнению Владимира Дубовика, в очередном транше военной помощи от США видим их понимание потребностей вооруженных сил Украины на данном этапе и на будущее.

"Сама манера последовательного, частого, системного выделения помощи демонстрирует, что США планируют помогать и дальше, – уверен эксперт. – Это оказывает некое психологическое воздействие и на державу агрессора, которая ждет — не дождется, чтобы Запад устал помогать Украине и перестал это делать. То, что все эти события произошли на фоне радостных новостей о тактических успехах ВСУ на Харьковском направлении, создавало дополнительный позитивный фон. Американцы лишний раз убедились в том, что их поддержка не напрасна, что Украина, наши военные, умело ею пользуются. Это создает хороший дух надежды и доверия в двусторонних отношениях".

Глобальный изгой путин, который надувал щеки и пугал всю планету, оказался голым корольком над которым смеется весь мир

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов считает, что внезапный визит высокопоставленного чиновника, фактически второго человека в правительстве США, госсекретаря Энтони Блинкена в Украину с "осенним подарком" (675 млн. долларов поддержки, боекомплекты для артсистем HIMARS, транспортные средства и другая военно-техническая помощь) говорит о многом.

"Следует отметить, что Соединенные Штаты предоставят Украине уже двадцатый пакет помощи. Общая сумма поддержки достигла 15,2 млрд. долларов, об этом сообщил Блинкен на встрече с Зеленским 8 сентября. В тот же вечер Зеленский заявил об активных действиях украинской армии на Харьковском и Херсонском направлениях, в результате чего освобождено свыше тысячи километров украинских территорий, – отмечает эксперт. – Армия рф деморализована и несет колоссальные потери, а динамика театра боевых действий развивается в пользу Украины и союзников. Я как эксперт и аналитик наблюдаю точку невозврата и необратимость явлений. Очевидно, что россия во главе с путиным и высшим руководством оказались в капкане собственных иллюзий. Уже фиксируются процессы разложения внутри самого кремлевского клубка – и это только начало".

Что касается ближайших и долговременных прогнозов, Алексей Воронцов напоминает, что программа ленд-лиз, узаконенная президентом США Джо Байденом 9 мая, заработает с октября (новый финансовый год в Штатах).

"Но даже сейчас поставки оружия в Украину, финансирование различных программ, наращивается в прогрессии, – подчеркивает эксперт. – А, значит, включаются программы восстановления экономики и нормализации жизни. Ну, а глобальный изгой путин, который надувал щеки и пугал всю планету, оказался, по сути, голым корольком над которым смеется весь мир, а бывшие друзья открещиваются и закрывают перед его носом двери...".

Чем полновеснее будет помощь наших иностранных партнеров, тем быстрее Украина освободит все свои территории

По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, уже сегодня можно говорить, что ситуация на фронте меняется в позитивную для Украины сторону.

"Если еще недавно задачей №1 было удержание армии врага от дальнейшей экспансии, то сегодня мы видим, что одновременно на нескольких направлениях украинская армия активно освобождает территории, которые находились под оккупацией рф, – отмечает эксперт. – Увеличение объемов военной и финансовой помощи, а также визиты уровня Блинкена однозначно свидетельствуют о том, что наши западные партнеры уверены в перспективах Украины".

Кроме того, акцентирует Денис Гороховский, подобные визиты нужны для того, чтоб дать четкий сигнал мировой общественности: поддержка Украины будет только усиливаться.

"Что касается перспектив на обозримое будущее, то с уверенностью можно говорить только о том, что, чем полновеснее будет помощь наших иностранных партнеров, тем быстрее Украина освободит все свои территории", – констатирует эксперт.

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