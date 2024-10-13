Сколько людей категорически не хотят воевать: их на фронт не заманишь никакими «плюшками»

Случай с ТЦК после концерта "Океана Эльзы" вызвал большое возмущение среди пользователей соцсетей, потому что с какой стати военкомат во время военного положения решил проверять у людей документы, отмечает военный Дмитрий Иванов.

Мобилизация в Украине

"Но давайте сейчас без эмоций проанализируем, что же произошло. Проверка документов? Ну и что? Имеешь при себе документы, которые тебе позволяют не служить — не за что волноваться. Не имеешь или не носишь с собой — тогда ты сам себе злобный буратина и рогатый олень", — отметил военный.

При этом он считает, что хайп произошел только потому, что проверка состоялась в Киеве. По его словам, в некоторых областных центрах блокируют утром целые районы, ставят мобильные блокпосты, проверяют документы, и никого это не удивляет, к этому привыкли, это не событие.

Почему человек идет воевать? Если убрать всю мишуру, то человек становится перед выбором: либо большой шанс погибнуть, либо получить то, что для него хуже смерти. То есть, выбор между "плохо" и "совсем плохо". Патриотически настроенный человек, или просто ответственный гражданин идет на войну, потому что жить под властью оккупантов для таких — это хуже смерти, вот и все. Но таких категорий у нас где-то 20-25% от массы", — говорит военный.

По словам Иванова, у остальных 75-80% другое восприятие, ведь живут по принципу "да как-то оно будет", "верю в ВСУ, но воевать не пойду".

"Так вот, эта категория не считает оккупацию страшнее смерти, и поэтому воевать не хочет и добровольно не пойдет. Нет, никогда не пойдет, чем ты их не заманивай в армию — хоть деньгами, хоть льготами, хоть мотивирующими видео. Не пойдут! Добровольно – никогда в жизни. Потому что страшно, потому что там можно погибнуть", — говорит Иванов.

Он считает, что этой категории нельзя предложить ничего, кроме варианта, когда выбор будет между "риском гибели" и "хуже гибели".

Иванов говорит, что во времена ДСВ дезертир или "уклонист" знал, что ему светит не только очень суровое наказание, вплоть до расстрела, но еще и его семья пострадает, будет понижена в правах, а может, еще и умрет голодной смертью, ибо продовольственный паек не будет получать. То есть, у человека был выбор – либо плохо (воевать), либо очень плохо (наказание, позор, ухудшение условий для семьи и так далее).

"Я не призываю именно к таким методам, но понимаю, что кроме жесткого принуждения, мы не найдем необходимое количество людей. Ну вот не найдем, какие бы плюшки ни предлагало государство. Добровольцы закончились, и их количество не возрастет, особенно на фоне "работы" некоторых сеющих измену нардепов, по которым плачет тюрьма", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что до конца года в Украине хотят мобилизовать 200 тысяч человек.



