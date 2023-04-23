Сколько лет в среднем продолжаются военные конфликты

Издание The Economist подсчитало статистику средней продолжительности конфликтов в мире в период с 1950 года по 2021 год. Согласно этим показателям продолжительность конфликтов в последние десятилетия значительно выросла и составляет почти 20 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist.

Военные ВСУ защищают Украину от русской армии. Фото из открытых источников

После распада СССР в 1991 году продолжительность войн в мире резко сократилась с 16 до 11 лет по сравнению с несколькими предыдущими годами. Однако в начале 2000 года произошли противоположные изменения. Продолжительность конфликтов, которые происходили в мире, начали расти. Вероятно, это связано с арабской весной, распространением новой формы джихадизма в мусульманском мире и приходом к власти возрождающего российский империализм Владимира Путина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!





Таким образом, в 1980-х годах средняя продолжительность конфликта составляла 13 лет. Однако в 2020 году эта цифра выросла почти до 20 лет. Самый большой пик продолжительности конфликтов наблюдался в 2010 – почти 25 лет.

Издание The Economist отмечает, что большинство конфликтов, которые происходят в мире, обычно олицетворяют иногда спонсируемые или поддерживаемые другими странами гражданские войны, однако война в Украине имеет несколько иную характеристику.

"Вторжение Путина в Украину необычно: прямая попытка одного государства покорить другое и украсть его территорию. Большинство современных вооруженных конфликтов труднее понять", — отмечает издание.

The Economist называет несколько причин для увеличения продолжительности конфликтов. В частности, это размытие глобальных норм, ведь РФ начала войну в Украине, нарушила международное право и до сих пор остается в Совбезе ООН. А лидер Китая называет Путина "другом". Таким образом, это вдохновляет меньших хулиганов к преступным действиям. Другими важными элементами продолжительности конфликтов является изменение климата, разжигающего борьбу за воду и землю, религиозный экстремизм, а также организованная преступность, которая делает самые нестабильные государства мира еще более нестабильными. А конфликты усложняются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер сил обороны назвал направление, где россияне возобновят боевые действия.

Также "Комментарии" писали о критическом заявлении от главы комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, которое касалось истребителей Tornado и Eurofighter для Украины.