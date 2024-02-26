Сколько лет РФ еще сможет выдержать войну: почему возможен только один сценарий

На фоне нерешительности Запада с дальнейшей поддержкой Украины и готовности Путина затягивать войну, возникает вопрос: сколько еще Россия способна продолжать войну? И, почему война с РФ может идти только по одному сценарию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

До 2027-2028 годов Россия может спокойно планировать военные действия

Военный аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью изданию BILD спрогнозировал, что Россия сможет продержаться в войне против Украины примерно до 2027-2028 годов.

"А Украина сможет продержаться до этих пор только, если мы сможем восполнить ее материальные потери и запасы амуниции. Это война на истощение. До тех пор, пока одна из сторон не найдет способ бороться с мощными линиями обороны и беспилотниками", — высказал мнение аналитик.

Мы можем наблюдать совсем другой формат в войне

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Киев24" высказал мнение, что война с таким врагом как Россия может происходить исключительно по одному сценарию – это война на истощение.

"Фактически с конца 2023 года мы начали наблюдать первые достаточно весомые признаки того, что это действительно война на истощение. То, что происходило в 2022 году – это был совсем другой формат войны, где страна, ставшая жертвой агрессии, использовала на 80% оборонительные действия, а на 20% – контрнаступательные. То есть вела достаточно агрессивную оборону", – пояснил эксперт.

Сейчас, по его словам, мы можем наблюдать совсем другой формат. Это оборонительные действия с акцентом на истощение врага любыми средствами.

В то же время комментируя вопрос о том, возможен ли сценарий, где поддержка Запада будет становиться меньше, а страны-партнеры будут побуждать Киев к переговорам с Россией, Коваленко ответил, что такой вариант не является реалистичным.

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