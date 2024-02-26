Сколько лет РФ еще сможет выдержать войну: почему возможен только один сценарий

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Кравцев Сергей
На фоне нерешительности Запада с дальнейшей поддержкой Украины и готовности Путина затягивать войну, возникает вопрос: сколько еще Россия способна продолжать войну? И, почему война с РФ может идти только по одному сценарию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью изданию BILD спрогнозировал, что Россия сможет продержаться в войне против Украины примерно до 2027-2028 годов.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Киев24" высказал мнение, что война с таким врагом как Россия может происходить исключительно по одному сценарию – это война на истощение.
Сейчас, по его словам, мы можем наблюдать совсем другой формат. Это оборонительные действия с акцентом на истощение врага любыми средствами.
В то же время комментируя вопрос о том, возможен ли сценарий, где поддержка Запада будет становиться меньше, а страны-партнеры будут побуждать Киев к переговорам с Россией, Коваленко ответил, что такой вариант не является реалистичным.
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