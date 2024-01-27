Сколько лет Путин еще готов воевать в Украине: The Telegraph озвучил настораживающий прогноз

Страна-агрессор готова воевать еще несколько лет, поскольку президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье рейтингового издания The Telegraph.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы находимся в сценарии, когда Россия тратит 40% ВВП на эту войну – это больше, чем на здравоохранение и образование", — рассказал неназванный западный чиновник изданию The Telegraph.

В материале говорится, сложно оценить масштаб перехода РФ к военной экономике, поскольку информация об оборонной промышленности засекречена, а пропаганда их только преувеличивает. Однако эксперты убеждены, что российский ВПК опасно и активно развивается. По данным Минобороны страны-агрессора, за прошлый год Россия изготовила 1530 танков и 2518 боевых бронированных машин. Производство танков увеличилось на 560%, а БТР – на 350%.

Западные чиновники на условиях анонимности отметили, что Россия планирует производить 2 миллиона артснарядов в год, что вдвое больше, чем, как ожидали западные спецслужбы.

"Добавьте к этому поставки снарядов, ракет и беспилотников из Ирана и Северной Кореи, и Россия уже восстановит огневое преимущество, которое имела в начале войны", — отметили журналисты.

"Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, что означает, что они стремятся вести войну не менее трех-четырех лет", — заявил источник, который занимается вопросами обороны.

Как отмечается, если Запад не будет действовать, Украина рискует проиграть в войне и сейчас есть тревожные сигналы, что в таком случае российские войска пойдут дальше.

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