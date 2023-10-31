Сколько лет понадобится Европе, чтобы изготовить годовой запас снарядов для Украины

Чтобы обеспечить Украину артиллерийскими боеприпасами в достаточном количестве, европейскому ВПК нужно будет от 7 до 14 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Defense Express", специализирующееся на оружейной тематике.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Журналисты проанализировали доклад норвежской компании Nammo, которая является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, по ситуации в европейской оборонной отрасли. Норвежцы подсчитали, что на сегодняшний день Европа совокупно способна производить около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов в год. Тогда как потребность Украины составляет около 600 тысяч боеприпасов в месяц.

То есть, чтобы иметь годовую потребность ВСУ в боеприпасах с темпами стрельбы в 20 тысяч снарядов в день, европейским странам при нынешних темпах производства понадобится примерно 14 лет. Если же темпы стрельбы снизить до 10 тысяч боеприпасов в день (300 тысяч в месяц), то европейцы смогут покрыть годовые расходы украинской армии за семь лет.

Отметим, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что у Евросоюза есть ресурсы для того, чтобы поставлять Украине больше артиллерийских снарядов, чем Северная Корея передает России, но для этого Европе нужно приложить дополнительные усилия.

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