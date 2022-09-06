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Сколько Кремль платит своим "чиновникам" на оккупированных территориях Украины

Кандидатов отбирают из числа слушателей кремлевской "Школы губернаторов" и выпускников конкурса "Лидеры России"

сегодня, 20:39
Автор:

Лиля Воробьева
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Этим летом российские чиновники массово получают начальственные должности в органах так называемых ЛНР и ДНР и новых фейковых органах на временно оккупированных украинских территориях. Для пришельцев из России это как социальный лифт. Об этом информируют журналисты издания "Медуза", проведшие специальное расследование.

Сколько Кремль платит своим "чиновникам" на оккупированных территориях Украины

Больше всего российских чиновников "устроилось" в "ДНР" (фото из открытых источников) "устроилось" в "ДНР" (фото из открытых источников)

Как утверждают представители "Медузы", больше всего россиян назначили на высокие должностные должности в ДНР. В правительстве так называемой ДНР 6 из 24 членов только прибыли из России. В руководящих органах так называемой "ЛНР" российских должностных лиц меньше.

Но за летние месяцы таких назначений стало больше. Например, 18 августа глава правительства так называемой ДНР Хоценко согласовал назначение 5 чиновников из России на руководящие направления. Как он это объясняет, это правильный курс, поскольку "ДНР" якобы "идет на сближение с Россией".

На временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Харьковской областей нашей страны новые органы управления тоже имеют в своем составе российских чиновников. "Премьером" стал бывший вологодский вице-губернатор Антон Кольцов в Запорожском регионе, калининградский чиновник Сергей Елисеев получил аналогичный пост в Херсонском регионе.

Как информируют источники этого российского медиа, чиновников для фейковых властей выискивают среди представителей политического блока администрации российского президента.

Кандидаты – это слушатели кремлевской "Школы губернаторов" и выпускники конкурса "Лидеры России", они работают по инициативе высокопоставленного чиновника администрации Путина Сергея Кириенко. Он еще известен как "кремлевский куратор захваченных территорий".

Для российских чиновников предусмотрена хорошая мотивация зарплатами – их заработки в 2-3 раза выше, чем на родине. Например, чиновник среднего звена на уровне регионального министра получает выплаты примерно 500 тысяч рублей.

"Отдельным особо ценным специалистам могут предложить  зарплату больше миллиона", – рассказывают информаторы журналистов

Некоторые чиновники понимают это назначение на оккупированной территории – на уровне временной командировки. Их обязанность — "присматривать" за должностными лицами из этих регионов, работающих как муниципалы. К примеру, Санкт-Петербург сейчас "шефствует" над Мариуполем, поэтому петербургские чиновники временно руководят в этом регионе. Да и оплачивают такое "шефство" вдвое больше, чем на родине.

Информаторы утверждают, что такая практика командировок российских чиновников в оккупированные регионы будет продолжаться. Есть причины – РФ не дает средства местным чиновникам, так же украинские жители не идут на сотрудничество с оккупационным режимом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль больше не видит мирного соглашения с Украиной.



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Источник: https://meduza.io/feature/2022/09/06/osobo-tsennym-spetsialistam-zarplata-bolee-milliona
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