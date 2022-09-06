Сколько Кремль платит своим "чиновникам" на оккупированных территориях Украины

Этим летом российские чиновники массово получают начальственные должности в органах так называемых ЛНР и ДНР и новых фейковых органах на временно оккупированных украинских территориях. Для пришельцев из России это как социальный лифт. Об этом информируют журналисты издания "Медуза", проведшие специальное расследование.

Больше всего российских чиновников "устроилось" в "ДНР" (фото из открытых источников) "устроилось" в "ДНР" (фото из открытых источников)

Как утверждают представители "Медузы", больше всего россиян назначили на высокие должностные должности в ДНР. В правительстве так называемой ДНР 6 из 24 членов только прибыли из России. В руководящих органах так называемой "ЛНР" российских должностных лиц меньше.

Но за летние месяцы таких назначений стало больше. Например, 18 августа глава правительства так называемой ДНР Хоценко согласовал назначение 5 чиновников из России на руководящие направления. Как он это объясняет, это правильный курс, поскольку "ДНР" якобы "идет на сближение с Россией".

На временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Харьковской областей нашей страны новые органы управления тоже имеют в своем составе российских чиновников. "Премьером" стал бывший вологодский вице-губернатор Антон Кольцов в Запорожском регионе, калининградский чиновник Сергей Елисеев получил аналогичный пост в Херсонском регионе.

Как информируют источники этого российского медиа, чиновников для фейковых властей выискивают среди представителей политического блока администрации российского президента.

Кандидаты – это слушатели кремлевской "Школы губернаторов" и выпускники конкурса "Лидеры России", они работают по инициативе высокопоставленного чиновника администрации Путина Сергея Кириенко. Он еще известен как "кремлевский куратор захваченных территорий".

Для российских чиновников предусмотрена хорошая мотивация зарплатами – их заработки в 2-3 раза выше, чем на родине. Например, чиновник среднего звена на уровне регионального министра получает выплаты примерно 500 тысяч рублей.

"Отдельным особо ценным специалистам могут предложить зарплату больше миллиона", – рассказывают информаторы журналистов

Некоторые чиновники понимают это назначение на оккупированной территории – на уровне временной командировки. Их обязанность — "присматривать" за должностными лицами из этих регионов, работающих как муниципалы. К примеру, Санкт-Петербург сейчас "шефствует" над Мариуполем, поэтому петербургские чиновники временно руководят в этом регионе. Да и оплачивают такое "шефство" вдвое больше, чем на родине.

Информаторы утверждают, что такая практика командировок российских чиновников в оккупированные регионы будет продолжаться. Есть причины – РФ не дает средства местным чиновникам, так же украинские жители не идут на сотрудничество с оккупационным режимом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль больше не видит мирного соглашения с Украиной.

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