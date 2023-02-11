Сколько истребителей нужно Украине – какая страна первой поставит их

После того, как окончательно прояснился вопрос с поставкой западных танков Украине топ-темой последних недель в СМИ и соцсети стало обсуждение передачи Украине истребителей. Пока что ни одна страна точно не заявила о том, что передаст самолеты Киеву. Многие страны заявляют, что этот вопрос обсуждается, но окончательное решение еще не принято. В то же время, в Офисе президента Украины поторапливают союзников и делают публично обнадеживающие заявления о том, что вопрос с поставками самолетов ВСУ уже решен. Действительно ли это так? Какая страна может быть первопроходцем в этом вопросе? И сколько самолетов необходимо Украине для прикрытия контрнаступления? "Комментарии" в этих вопросах разбирались вместе с экспертами.

Истребитель. Фото: GETTY IMAGES

Великобритания может стать ледоколом в вопросе поставок самолетов Украине

Эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета Максим Яли считает, что Великобритания может стать первой страной, которая поставит истребители Украине.

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Эксперт обратил внимание на то, что многие страны уже публично намекали, что готовы поставить Киеву самолеты, но не хотят быть первыми в этом вопросе и ждут коллективное решение. После примера Лондона вопрос с поставками истребителей Украине может наконец-то перейти от стадии "обсуждения" к "реальным поставкам". Нужно еще совсем немного упорства и украинской власти удастся решить вопрос с поставкой авиации также, как это было с танками.

"Наверное, для этого президент Зеленский использует свой огромный авторитет и популярность среди европейских обществ. Мы видели, как ему аплодировали в Букингемском дворце, так же было в Конгрессе. Компания его как лидера свободной страны, оказалась более чем успешной. И прежде всего, потому что он не убежал из страны накануне вторжения, а вместе с народом продемонстрировал отвагу", – отметил Максим Яли.

Для привлечения самолетов в систему противовоздушной обороны страны нужно хотя бы 3-4 бригады, а не эскадрильи

Военный эксперт Олег Жданов считает, что о победе над противником можно будет говорить, если у ВСУ будет не менее 200 самолётов. Если такое количество истребителей западного образца будет у Украины, тогда наша страна сможет самостоятельно закрыть небо практически над всей территорией Украины.

Если же говорить о контрнаступлении, к которому, конечно же, готовятся ВСУ, Украине достаточно было бы 3-4 эскадрильи самолетов. Своим мнением Олег Жданов поделился в эфире Апостроф TV.

Эксперт прогнозирует, что в вопросе поставок самолетов будет также, как было с поставками Украине HIMARS. Изначально пришло всего 4 пусковые системы. Сейчас их уже больше 30 и вскоре ВСУ получат еще 15. Похожая история будет и с самолётами.

"Они (Ред. – самолеты), конечно, дороже, но несколько десятков самолетов мы получим сто процентов. Что касается дальнобойного оружия, то здесь суть заключается в предоставлении нам оперативно-тактических ракет. Боеприпасы на 150 километров к РСЗО – это, конечно, хорошо, но ракета с дальностью 500 километров – это еще лучше", – заявил Жданов.

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