Сколько и какую компенсацию можно получить за поврежденное или разрушенное войной жилье

Парламент сегодня принял в целом важный законопроект №7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья , пишут "Комментарии".



В Украине ввели прозрачный механизм получения жилья для людей, потерявших дома из-за боевых действий

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"Ввели прозрачный механизм получения жилья для людей, лишившихся дома из-за боевых действий, в частности, вводится инструмент жилищного сертификата. Размер компенсации будет рассчитываться комиссиями при органах местного самоуправления на основании методики, определенной Кабинетом Министров", — прокомментировал спикер Парламента Руслан Стефанчук.

Владельцы уничтоженных квартир или других жилых помещений получат жилищный сертификат - документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или иного жилого помещения (в том числе сооруженного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.

У владельцев частных домов будет выбор – получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

Предельный размер компенсации - и денежной, и в виде жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местоположению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.

Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

Срок подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное жилищное имущество: во время действия военного положения и в течение года со дня его прекращения. К заявлению необходимо будет добавить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости и при наличии материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

Как писали "Комментарии" ранее, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на 27.01.2023 года в Украине в результате российской агрессии разрушены 140 тысяч домов, из них 18 тысяч многоэтажек.