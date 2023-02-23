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Сколько и какую компенсацию можно получить за поврежденное или разрушенное войной жилье

Законодатели приняли документ, регулирующий все вопросы выплат владельцам непригодных к жизни помещений

сегодня, 20:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

Парламент сегодня принял в целом важный законопроект №7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья , пишут "Комментарии".

Сколько и какую компенсацию можно получить за поврежденное или разрушенное войной жилье

В Украине ввели прозрачный механизм получения жилья для людей, потерявших дома из-за боевых действий


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"Ввели прозрачный механизм получения жилья для людей, лишившихся дома из-за боевых действий, в частности, вводится инструмент жилищного сертификата. Размер компенсации будет рассчитываться комиссиями при органах местного самоуправления на основании методики, определенной Кабинетом Министров", — прокомментировал спикер Парламента Руслан Стефанчук.

Владельцы уничтоженных квартир или других жилых помещений получат жилищный сертификат - документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или иного жилого помещения (в том числе сооруженного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.

У владельцев частных домов будет выбор получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

Предельный размер компенсации - и денежной, и в виде жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местоположению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.

Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

Срок подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное жилищное имущество: во время действия военного положения и в течение года со дня его прекращения. К заявлению необходимо будет добавить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости и при наличии материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

Как писали "Комментарии" ранее, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на 27.01.2023 года в Украине в результате российской агрессии разрушены 140 тысяч домов, из них 18 тысяч многоэтажек.



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