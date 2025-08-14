logo

Сколько гражданских остается в Покровске: действительно ли в город вскоре зайдут оккупанты

В ОВА сообщают, что в Покровске остаются более тысячи человек, но их эвакуация возможна только при поддержке ВСУ

14 августа 2025, 07:52
Автор:
Кравцев Сергей

В Покровске сейчас находятся более тысячи гражданских лиц, эвакуация которых возможна только при непосредственной поддержке украинских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в телеэфире общенационально марафона заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Сколько гражданских остается в Покровске: действительно ли в город вскоре зайдут оккупанты

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Руководитель области отметил, что ситуация в Покровске является самой сложной на Донеччине.

Филашкин сообщил, что в городе сейчас находятся 1327 жителей, а расстояние до российских оккупантов составляет около километра.

Он подчеркнул, что Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать продвижение российских войск.

"Что касается эвакуации, то без Сил обороны она сейчас почти невозможна, поскольку враг простреливает все подъездные пути FPV-дронами на оптоволокне... Те, кто хочет сейчас уехать, могут сделать это только при поддержке Сил обороны", – добавил Филашкин.

Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины продолжают активно сдерживать наступление российских войск в Добропольском и Покровском направлениях, где ситуация остается напряженной и меняется каждый час. На Покровском направлении противник сосредоточил группировку численностью более 110 тысяч военных, пытаясь прорваться в глубину украинской обороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники пытаются сдержать врага, но с фронта поступают тревожные заявления о том, что враг усиливает давление на Покровском направлении. Действительно ли со дня на день будет решающая битва за Покровск? Пойдет ли РФ на прямой штурм города? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




