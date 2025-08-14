Сколько гражданских остается в Покровске: действительно ли в город вскоре зайдут оккупанты

В Покровске сейчас находятся более тысячи гражданских лиц, эвакуация которых возможна только при непосредственной поддержке украинских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в телеэфире общенационально марафона заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Руководитель области отметил, что ситуация в Покровске является самой сложной на Донеччине.

Филашкин сообщил, что в городе сейчас находятся 1327 жителей, а расстояние до российских оккупантов составляет около километра.

Он подчеркнул, что Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать продвижение российских войск.

"Что касается эвакуации, то без Сил обороны она сейчас почти невозможна, поскольку враг простреливает все подъездные пути FPV-дронами на оптоволокне... Те, кто хочет сейчас уехать, могут сделать это только при поддержке Сил обороны", – добавил Филашкин.

