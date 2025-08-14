Сколько гражданских остается в Покровске: действительно ли в город вскоре зайдут оккупанты

Рубрики
В Покровске сейчас находятся более тысячи гражданских лиц, эвакуация которых возможна только при непосредственной поддержке украинских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в телеэфире общенационально марафона заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Руководитель области отметил, что ситуация в Покровске является самой сложной на Донеччине.
Филашкин сообщил, что в городе сейчас находятся 1327 жителей, а расстояние до российских оккупантов составляет около километра.
Он подчеркнул, что Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать продвижение российских войск.
