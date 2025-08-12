logo

BTC/USD

119315

ETH/USD

4414.09

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Более 110 тысяч окупантов на Покровском направлении: ситуация на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Более 110 тысяч окупантов на Покровском направлении: ситуация на фронте

Силы обороны Украины ведут упорные бои на Добропольском и Покровском направлениях, останавливая массированные попытки противника прорвать оборону.

12 августа 2025, 18:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Силы обороны Украины продолжают активно сдерживать наступление российских войск в Добропольском и Покровском направлениях, где ситуация остается напряженной и меняется каждый час. На Покровском направлении противник сосредоточил группировку численностью более 110 тысяч военных, пытаясь прорваться в глубину украинской обороны.

Более 110 тысяч окупантов на Покровском направлении: ситуация на фронте

Ситуация на Покровском направлении

Несмотря на значительные потери, оккупанты действуют дерзко, используя диверсионные и малые пехотные группы, которые пытаются проникнуть через наши позиции. Несколько таких групп, обойдя передовые рубежи, попытались продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец, а также тайком проникли в Веселое, Свободное, Рубежное и Кучеров Яр, используя особенности местного рельефа. Часть из них уже ликвидирована, другие — в процессе уничтожения.

Для укрепления обороны по решению Главнокомандующего ВСУ были опрокинуты дополнительные силы и ресурсы, а также спланированы операции по блокированию враждебных групп в определенных районах. Резервные подразделения уже фиксируют первые успехи — окупантов уничтожают или берут в плен.

Украинские защитники удерживают рубежи, выполняют боевые задания и нуждаются в поддержке общества, чтобы отразить новые волны вражеских атак.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские силы обороны провели успешную операцию по освобождению южных окрестностей Степногорска Запорожской области от диверсионно-разведывательных групп российских войск. Подразделения 210 отдельного штурмового полка совместно со смежными силами обнаружили и уничтожили врага, который пытался закрепиться в городской застройке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/27749
Теги:

Новости

Все новости