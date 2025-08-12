Более 110 тысяч окупантов на Покровском направлении: ситуация на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Силы обороны Украины продолжают активно сдерживать наступление российских войск в Добропольском и Покровском направлениях, где ситуация остается напряженной и меняется каждый час. На Покровском направлении противник сосредоточил группировку численностью более 110 тысяч военных, пытаясь прорваться в глубину украинской обороны.
Ситуация на Покровском направлении
Несмотря на значительные потери, оккупанты действуют дерзко, используя диверсионные и малые пехотные группы, которые пытаются проникнуть через наши позиции. Несколько таких групп, обойдя передовые рубежи, попытались продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец, а также тайком проникли в Веселое, Свободное, Рубежное и Кучеров Яр, используя особенности местного рельефа. Часть из них уже ликвидирована, другие — в процессе уничтожения.
Для укрепления обороны по решению Главнокомандующего ВСУ были опрокинуты дополнительные силы и ресурсы, а также спланированы операции по блокированию враждебных групп в определенных районах. Резервные подразделения уже фиксируют первые успехи — окупантов уничтожают или берут в плен.
Украинские защитники удерживают рубежи, выполняют боевые задания и нуждаются в поддержке общества, чтобы отразить новые волны вражеских атак.