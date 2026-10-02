Сколько еще ждать ударов баллистики по Москве: эксперты раскрыли происходящее

Системные обстрелы Киева снова привлекли внимание к вопросу – когда украинская баллистика полетит на Москву. Эксперты разделились в оценках ситуации.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что уже второй год рассматриваем анонсы, теперь очередной, что к концу осени полетит баллистика.

"Так мы и в прошлом году ее ждали до конца года прошлого. На Новый год тысячи ракет на Москву. И что? Куда они полетели? ... Никто не увидел в прошлом году этих тысяч ракет на Москву. И весной обещали баллистику, и летом обещали баллистику, и осенью обещали баллистику. Обещание, обещание, обещание. Ну, пусть делают хотя бы хоть что-нибудь, и тогда будем о них говорить”, — отметил он.

Баллистика, которая, по словам эксперта, дойдет до Москвы, — "Гром", два проекта "Сапсан".

"Вот будет наша украинская баллистика. Все остальное, неинтересно. Нет смысла отвлекаться — это чисто такая шумовая граната, тепловая ловушка, так называемая. Вот на эту ловушку целый год отвлекали информационное поле и внимание населения", — отметил эксперт.

И по его словам, именно об этих проектах нужно будет спрашивать у нового военного руководства.

Тем временем политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что баллистика уже летает.

"Летают. А что вы думаете, там так бесится эта агентура антикоррупционеров и прочих? Потому что хозяева, американцы, европейцы видят прогресс и снова начинаются крики, стон, где баллистика и все остальное. Уже летает, уже испытывается на территории России", — отметил эксперт.

По его словам, разработками занимается не только FirePoint. А вопрос о баллистике он называет нападками на разработчиков, отмечая, что наличие баллистики очень не нравится западным партнерам.

"Американцам страшно, европейцам страшно, что Украина переходит на совсем другой уровень, когда появляются и длинные руки, и баллистические ракеты и многое другое. И с таким вооружением ты Украине не указываешь свои правила, не заставишь капитулировать, как это хотят, например, американцы и немцы. И потому начинаются все эти разговоры. Уже испытание уже туда, куда надо летит”, — подытожил Загородний.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в Киеве будет обстреливать враг.







