Скільки ще чекати ударів балістикою по Москві: експерти розкрили, що відбувається

Системні обстріли Києва знову привернули увагу до питання — коли українська балістика полетить на Москву. Експерти розділилися в оцінках ситуації.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що уже другий рік розглядаємо анонси, тепер черговий, що до кінця осені полетить балістика.

“Так ми й минулого року на неї чекали до кінця року минулого. На Новий рік тисячі ракет на Москву. І що? Куди вони полетіли? … Ніхто не побачив минулого року цих тисяч ракет на Москву. І навесні обіцяли балістику, і влітку обіцяли балістику, і восени обіцяли балістику. Обіцянка, обіцянка, обіцянка. Ну хай роблять хоча б хоч що-небудь, і тоді про них говоритимемо”, — зазначив він.

Балістика, яка, за словами експерта, дійде до Москви, — “Гром”, два проєкти “Сапсан”.

"Оце буде наша українська балістика. Все інше, нецікаво. Немає сенсу відволікатися — це чисто така шумова граната, теплова пастка, так звана. Ось на цю теплову пастку цілий рік відволікали інформаційне поле та увага населення", — зазначив експерт.

І за його словами, саме про ці проєкти потрібно буде запитувати у нового військового керівництва.

А тим часом політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що балістика вже літає.

“Літають. А що ви думаєте, там так біситься ця агентура антикорупціонерів та решти? Тому що господарі, американці, європейці бачать прогрес і знову починаються крики, стогін, де балістика і все інше. Вже літає, вже випробовується на території Росії”, — зауважив експерт.

За його словами, розробками займається не тільки FirePoint. А запитання про балістику він називає нападками на розробників, зазначаючи, що наявність балістики дуже не подобається західним партнерам.

"Американцям страшно, європейцям страшно, що Україна переходить на зовсім інший рівень, коли з'являються і довгі руки, і балістичні ракети і багато чого іншого. І з таким озброєнням ти Україні не вказуєш свої правила, не змусиш капітулювати, як це хочуть, наприклад, американці і німці. І тому починаються всі ці розмови. Вже випробування є вже туди, куди треба летить”, - підсумував Загородній.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які об’єкти в Києві обстрілюватиме ворог.







