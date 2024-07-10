Сколько еще продлится война в Украине: в НАТО насторожили прогнозом

Полномасштабная война в Украине может продлиться еще несколько лет. Поэтому страны НАТО должны быть готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал высокопоставленный чиновник НАТО во время саммита в Вашингтоне, пишет "Голос Америки".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, вероятно, скоро закончится", — сказал чиновник.

По его словам, война в Украине "потребует лет целенаправленных усилий", поскольку Россия "несомненно" сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года.

Оценивая способность России по переходу экономики на военные рельсы, чиновник Альянса отметил, что долгосрочные последствия будут ощутимыми и значительными для российской экономики. Но сейчас российское общество готово к предложенному ему образу жизни.

Отметим, с начала полномасштабной войны России против Украины рекордное количество россиян высказались за то, чтобы были проведены мирные переговоры. Российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр" (признана в России "иностранным агентом") провела опрос и выяснила, что 58% граждан РФ поддерживают идею проведения мирных переговоров. По данным исследователей, в прошлый раз рекордные показатели поддержки россиянами мирного переговорного процесса были зафиксированы в ноябре 2023 года и октябре 2022-го — составляли по 57%.

Аналитики также узнали, что в РФ остается высоким уровень поддержки действий российской оккупационной армии на украинской территории. Суммарно действия противника поддерживают 77% респондентов, а не поддерживают — 17%.



