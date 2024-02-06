Сколько еще продлится российское наступление: чем ответит Украина

Оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону ВСУ и добиться продвижения вперед. Сколько еще будет продолжаться наступление РФ и что будет потом? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

РФ не откажется от всех своих наступательных действий во время своей паузы

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона рассказал, что российские войска будут уменьшать интенсивность своих наступательных действий до апреля.

"Там они (россияне – ред.) возьмут определенную паузу для того, чтобы провести перегруппировку, укомплектование собственных потерь, которые являются достаточно значительными у российских войск. И, конечно, у украинских сил появляются возможности для проведения тактических наступательных операций, которые, возможно, могут перерасти в определенный оперативный успех", – отметил Мусиенко.

Он также добавил, что украинские подразделения, которые сейчас находятся в резерве, могут быть применены в нужный момент для нанесения Украиной удара.

Мусиенко отметил, что Силы обороны могут снова сконцентрировать удар на юге, но уже на другом направлении.

По словам эксперта, скорее всего, главный удар ВСУ нанесут на южном направлении, где сейчас проходит Черноморская операция по воздуху и где поражаются вражеские объекты в оккупированном Крыму. Не исключено, что ВСУ ее могут продлить и по суше, на Левобережье Херсонщины.

По словам эксперта, российские войска будут вынуждены взять паузу в активных штурмовых действиях для восстановления своих потерь.

"Например, они сейчас штурмуют Авдеевку. И отличие от Бахмута в том, что там они проводили мясные штурмы, бросали большое количество живой силы. Здесь они тоже так бросают, но в то же время с этим применяют и большое количество техники, которую теряют. Это все нужно доукомплектовать, все подразделения", – пояснил Мусиенко.

Оккупанты хотят подарить диктатору Путину "победу" до его переизбрания

Военный эксперт, полковник ВСУ и бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что российские оккупанты будут проводить атаки вдоль всей 1350-км линии боевого столкновения минимум в течение двух месяцев. Россияне будут искать пробелы в обороне украинских защитников, чтобы подарить диктатору Путину "победу" до его переизбрания на пост президента РФ.

Эксперт напомнил, что довольно серьезно оживились боевые действия, в частности, на Купянско-Лиманском направлении.

"Я говорю не о ситуации, а о тенденциях. К тому же мы видим, насколько бурные процессы сейчас происходят в районе Авдеевки и южнее нее. И конечно, враг все еще грезит тем, что сможет стабилизировать ситуацию на южном фасе российско-украинского фронта, в частности в районе Работиного и на левом берегу Днепра Херсонской области. Очень много у противника планов. Но ключевой вопрос заключается в том, хватит ли у вражеской армии ресурсов?", – пояснил Селезнев.

Экс-спикер Генштаба отметил, что на 2024 год РФ выделила на обеспечение своих войск, а также военно-промышленного комплекса примерно $120 млрд.

"Получают ли тождественные результаты финансирования украинские силы? Ответ все еще в воздухе. Да, мы имеем хорошие связи по результатам совещания представителей стран Европейского Союза, это те самые 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года, но ведь далеко не все эти деньги будут направлены именно на обеспечение военных нужд украинских Сил обороны. Итак, мы ждем новостей из-за океана, однако, как быстро там это решение будет принято, пока неизвестно", – высказался эксперт.

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