Сколько еще продлится российское наступление: чем ответит Украина

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Кравцев Сергей
Оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону ВСУ и добиться продвижения вперед. Сколько еще будет продолжаться наступление РФ и что будет потом? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона рассказал, что российские войска будут уменьшать интенсивность своих наступательных действий до апреля.
Он также добавил, что украинские подразделения, которые сейчас находятся в резерве, могут быть применены в нужный момент для нанесения Украиной удара.
Мусиенко отметил, что Силы обороны могут снова сконцентрировать удар на юге, но уже на другом направлении.
По словам эксперта, скорее всего, главный удар ВСУ нанесут на южном направлении, где сейчас проходит Черноморская операция по воздуху и где поражаются вражеские объекты в оккупированном Крыму. Не исключено, что ВСУ ее могут продлить и по суше, на Левобережье Херсонщины.
По словам эксперта, российские войска будут вынуждены взять паузу в активных штурмовых действиях для восстановления своих потерь.
Военный эксперт, полковник ВСУ и бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что российские оккупанты будут проводить атаки вдоль всей 1350-км линии боевого столкновения минимум в течение двух месяцев. Россияне будут искать пробелы в обороне украинских защитников, чтобы подарить диктатору Путину "победу" до его переизбрания на пост президента РФ.
Эксперт напомнил, что довольно серьезно оживились боевые действия, в частности, на Купянско-Лиманском направлении.
Экс-спикер Генштаба отметил, что на 2024 год РФ выделила на обеспечение своих войск, а также военно-промышленного комплекса примерно $120 млрд.
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