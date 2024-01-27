РФ мобилизует экономику: СМИ рассказали о планах Путина

Россия готова воевать против Украины, по меньшей мере, до 2027-28 гг. Российский диктатор Владимир Путин настроен на продолжение войны, поскольку убежден, что экономическая мобилизация сможет изменить ход войны в пользу РФ. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на неназванные западные источники, передает портал "Комментарии".

Путин готовится продолжать войну еще несколько лет. Фото из открытых источников

Издание пишет, что сейчас Россия тратит 40% ВВП на войну, что превышает расходы на здравоохранение и образование.

The Telegraph отмечает, что сложно оценить масштаб перехода экономики РФ на военные рельсы, поскольку информация о российской оборонной промышленности засекречена.

При этом издание констатирует, что ВПК РФ "опасно и активно развивается". В частности, за прошлый год Россия изготовила 1530 танков и 2518 бронированных машин. Производство танков увеличилось на 560%, а БТР – на 350%.

Кроме того, пишет The Telegraph со ссылкой на источники, Россия планирует производить 2 млн артиллерийских снарядов в год, что вдвое больше, чем ожидали западные страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.