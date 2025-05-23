Сколько еще будет продолжаться горячая фаза войны: выйдет ли Трамп из переговоров

Вопрос прекращения или замораживания войны в Украине подвис в воздухе, как попытки президента США выдать себя миротворцем. Сколько еще будет продолжаться горячая фаза войны? Выйдет ли Трамп из переговорного процесса? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Говорить о том, что россиянам удастся достичь успехов, нет оснований

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что Путин абсолютно не скрывает своих планов по оккупации остальной части территории Украины. Москва открыто готовится к большому летнему наступлению, которое де-факто уже продолжается. Ввиду этого очевидно, что боевые действия будут длиться все лето.

Переговорный трек между Москвой и Киевом эксперт называет всего лишь одной линией коммуникации, в том числе на разного рода международных площадках, а процессы, которые происходят на поле боя – совершенно иная линия.

“Эти процессы между собой никоим образом не пересекаются. Почему? Путин абсолютно не скрывает своих алармистских устремлений и планов в части ликвидации Украины как государства и ликвидации большей части ее народа. Поэтому, безусловно, любые переговорные треки его мало интересуют в части остановки боевых действий. Тем более, что летняя наступательная кампания, которая де-факто уже началась в исполнении российской армии, сулит противнику серьезные территориальные “приобретения”, — высказался эксперт.

По его словам, говорить о том, что россиянам удастся достичь успехов, нет оснований. Когда-то Путин мечтал и о том, что захватит Киев за три дня, но все знают, что из этого получилось.

Трамп не выходит из переговоров

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью "РБК-Украина" заявил, что президент США Дональд Трамп на самом деле не намерен выходить из переговорного процесса по прекращению войны в Украине.

"Во-первых, надо очень внимательно читать комментарии, относительно того, что говорит Трамп. Трамп не выходит из переговоров. Мы должны это понимать, потому что очень много хайповых заголовков. Трамп пишет — нет, никуда он не выходит. И не собирается он выходить", — отметил Клочок.

По словам эксперта, даже если обе палаты Конгресса проголосуют за санкции, финальное решение остается за Трампом. Он может не подписать соответствующий документ, но это будет иметь политические последствия.

По мнению эксперта, при желании Трамп мог бы уже выйти из переговоров, ведь никаких формальных решений Конгресса о его посредничестве не существует. Это чисто его инициатива, которую в США не критикуют и в целом поддерживают.

Заявления Трампа о возможном выходе из процесса эксперт расценивает как сигнал к Европе: "Это действительно такой привет Европе, которая сидит и ждет — а что же сделает Трамп?".

В то же время он подчеркнул: пока внимание ЕС приковано к действиям Трампа, остается открытым вопрос — что сделала сама Европа для завершения войны.

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