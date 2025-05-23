Сколько еще будет продолжаться горячая фаза войны: выйдет ли Трамп из переговоров

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Кравцев Сергей
Вопрос прекращения или замораживания войны в Украине подвис в воздухе, как попытки президента США выдать себя миротворцем. Сколько еще будет продолжаться горячая фаза войны? Выйдет ли Трамп из переговорного процесса? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что Путин абсолютно не скрывает своих планов по оккупации остальной части территории Украины. Москва открыто готовится к большому летнему наступлению, которое де-факто уже продолжается. Ввиду этого очевидно, что боевые действия будут длиться все лето.
Переговорный трек между Москвой и Киевом эксперт называет всего лишь одной линией коммуникации, в том числе на разного рода международных площадках, а процессы, которые происходят на поле боя – совершенно иная линия.
По его словам, говорить о том, что россиянам удастся достичь успехов, нет оснований. Когда-то Путин мечтал и о том, что захватит Киев за три дня, но все знают, что из этого получилось.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью "РБК-Украина" заявил, что президент США Дональд Трамп на самом деле не намерен выходить из переговорного процесса по прекращению войны в Украине.
По словам эксперта, даже если обе палаты Конгресса проголосуют за санкции, финальное решение остается за Трампом. Он может не подписать соответствующий документ, но это будет иметь политические последствия.
По мнению эксперта, при желании Трамп мог бы уже выйти из переговоров, ведь никаких формальных решений Конгресса о его посредничестве не существует. Это чисто его инициатива, которую в США не критикуют и в целом поддерживают.
Заявления Трампа о возможном выходе из процесса эксперт расценивает как сигнал к Европе: "Это действительно такой привет Европе, которая сидит и ждет — а что же сделает Трамп?".
В то же время он подчеркнул: пока внимание ЕС приковано к действиям Трампа, остается открытым вопрос — что сделала сама Европа для завершения войны.
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