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Сколько десантных кораблей РФ не в строю после украинских атак: ответ ВМС Украины

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины назвали больше не работающих больших российских десантных лодок Черноморского флота РФ

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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У России нет достаточно сил для восполнения потерь Черноморского флота после деятельности украинских военных, рассказал спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEDOM.

Сколько десантных кораблей РФ не в строю после украинских атак: ответ ВМС Украины

Десантный корабль "Оленегорский горняк". Фото из открытых источников

Плетенчук объясняет, что для россиян перекрыта возможность пополнять кораблями Черноморский флот РФ. Однако до начала полномасштабного вторжения Россия под видом учений "накачала" Черноморский флот.


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"Только больших десантных кораблей они загнали 6 в те 6, что уже были. Но результат известен: 5 из них уже не в строю. Этот счет может расти", — заявил Плетенчук.

Напомним, что Турция заблокировала самый простой способ пополнения Черноморского флота в Крыму, а именно Босфорский канал. Однако, по словам Плетенчука, Россия имеет четыре флотилии и может попытаться переправить войска через Каспийское море. Однако и там трудности из-за геополитических споров между Ираном и Азербайджаном. Другой вариант пополнения флота может происходить через внутренние воды России, однако здесь есть ограничения по габаритам кораблей.

Напомним, что в список крупных пораженных десантных кораблей попали: "Саратов" и "Серна", которые были утоплены, а также "Новочеркасск", "Цезарь Куников", "Оленегорский горняк", поврежденные украинскими силами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия оставляет в своем арсенале атомные подлодки-зомби: аналитик объяснил цель.

Также "Комментарии" писал, что военный аналитик объяснил, почему Россия совершает провокации в Черном море. Например, нападение на иностранное гражданское грузовое судно с целью проверки.



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