Сколько человек нужно для ВСУ: нужна ли дополнительная мобилизация

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Кравцев Сергей
В последнее время одна из тем, которая волнует украинцев – это мобилизация. О ней говорят на телеканалах, в соцсетях. Между тем, Генштаб предложил президенту Владимиру Зеленскому мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. Сколько же на самом деле нужно сегодня призвать в армию украинцев, чтобы дать отпор врагу? И речь идет об увеличении состава ВСУ или замене бойцов, которые находятся на фронте с начала полномасштабной войны? Портал "Комментарии" разбирался в теме, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" заявил, что озвученная на пресс-конференции президентом Зеленским цифра в 500 тысяч человек – это не дополнительное количество людей, которых хотят мобилизовать.
По его словам, речь о замене проведших на войне уже два года.
Однако, как добавил Гетьман, мобилизация не означает попадания только на фронт, поскольку существуют разные должности и не только на линии столкновения. В ВСУ очень много работы, кроме линии столкновения. Инженерная работа, мобильная работа, разведка, отделения связи, строевая служба, бухгалтерия, служба вооружения. Даже должна быть так называемая служба оркестра, офицеры по работе с личным составом, капелланы. Здесь можно долго перечислять.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в интервью Radio NV заявил, что Украине нужно набрать 300 тысяч человек в ВСУ. Рекрутировать столько добровольцев в нынешних условиях крайне сложно.
По словам Павла Лакийчука, рекрутинг работает и набор в определенную бригаду – это хорошо.
Он добавил, что 300 тысяч человек для украинской армии сейчас набрать не так-то просто.
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сегодня, 10:46
Оружия нет, оружие слуги жидовской миноры которые при власти не производят. Только и уничтожают Украинцев и Украину всех этих слуг ждет наказание.