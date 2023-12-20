Сколько человек нужно для ВСУ: нужна ли дополнительная мобилизация

В последнее время одна из тем, которая волнует украинцев – это мобилизация. О ней говорят на телеканалах, в соцсетях. Между тем, Генштаб предложил президенту Владимиру Зеленскому мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. Сколько же на самом деле нужно сегодня призвать в армию украинцев, чтобы дать отпор врагу? И речь идет об увеличении состава ВСУ или замене бойцов, которые находятся на фронте с начала полномасштабной войны? Портал "Комментарии" разбирался в теме, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Генштаб должен представить аргументацию мобилизации

Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "РБК-Украина" заявил, что озвученная на пресс-конференции президентом Зеленским цифра в 500 тысяч человек – это не дополнительное количество людей, которых хотят мобилизовать.

По его словам, речь о замене проведших на войне уже два года.

"У нас многие люди уже воюют несколько лет, им нужно давать отдых. Должны быть люди, которые их заменят. Возможно, этих людей, которые отвоевали год или два, нужно будет увольнять, потому что человек так долго не может (Ред. – воевать). Люди отдали все, что у них было — здоровье, силы", — заявил эксперт.

Однако, как добавил Гетьман, мобилизация не означает попадания только на фронт, поскольку существуют разные должности и не только на линии столкновения. В ВСУ очень много работы, кроме линии столкновения. Инженерная работа, мобильная работа, разведка, отделения связи, строевая служба, бухгалтерия, служба вооружения. Даже должна быть так называемая служба оркестра, офицеры по работе с личным составом, капелланы. Здесь можно долго перечислять.

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Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в интервью Radio NV заявил, что Украине нужно набрать 300 тысяч человек в ВСУ. Рекрутировать столько добровольцев в нынешних условиях крайне сложно.

По словам Павла Лакийчука, рекрутинг работает и набор в определенную бригаду – это хорошо.

"Я помню Югославию, Ирак. Украине нужно было формировать фактически одну экспедиционную бригаду для миротворческих сил. Это было престижно, в эту бригаду стоял черед фактически. Желающих было много, они рекрутировались. Отвоевали в Югославии, возвращались, получили свое УБД, увольнялись из Вооруженных сил. Это хорошо, когда набор на бригаду, на две, на три", — рассказал эксперт.

Он добавил, что 300 тысяч человек для украинской армии сейчас набрать не так-то просто.

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