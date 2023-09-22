Сколько будут продолжаться обстрелы – отстреляла ли Россия весь запас ракет

Россия уже дала понять, что этой осенью и зимой продолжит наносить ракетные удары по украинским объектам критической инфраструктуру. При этом эксперты продолжают анализировать и делать прогнозы. Сколько еще высокоточных ракет осталось у агрессора и есть ли осторожный повод для оптимизма, что удары могут прекратиться? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В прошлом году враг наносил массированные удары по Украине, направляя от 70 до 100 ракет

Генерал-лейтенант в отставке, замначальника Генштаба в интервью "ТСН" Игорь Романенко заявил, что высокоточных ракет у оккупантов осталось более полу тысячи. Но им удалось наладить производство собственных ракет, они производят от 60 до 100 ракет разных типов в месяц. Плюс в Татарстане собирают "шахеды" из завозимых контрабандой элементов.

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"На следующий год враг планирует там достроить завод и производить дроны уже под российской маркой. Поэтому ракетные удары противника будут продолжаться и дальше. Нам нужно не только уничтожать эти боеприпасы в воздухе, но и наносить удары по военным объектам не только в Крыму, что уже делают наши военные, но и на территории РФ", – заявил эксперт.

Сегодня враг больше использует "шахеды"

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" заявил, к сожалению, хороших новостей для нас мало – у россиян еще достаточно ракет для нанесения массированных ракетных ударов.

По мнению эксперта, несмотря на то, что противник начал массированные обстрелы Украины, он все же придерживает ракеты, экономит их на позднюю осень и начало зимы. Оккупанты ждут наступления холодов и дождей. Скорее всего, россияне снова будут пытаться уничтожить нашу инфраструктуру, особенно энергетическую.

Жданов обратил внимание, что враг использует беспрецедентное количество беспилотников.

"Если смотреть с 1 января по сегодняшний день, там уже более 300 шахедов было использовано. Такого никогда не было. Это говорит о том, что, либо Иран поставляет, либо, может быть, подключился Китай", – отметил Олег Жданов.

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