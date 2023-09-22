Сколько будут продолжаться обстрелы – отстреляла ли Россия весь запас ракет

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Кравцев Сергей
Россия уже дала понять, что этой осенью и зимой продолжит наносить ракетные удары по украинским объектам критической инфраструктуру. При этом эксперты продолжают анализировать и делать прогнозы. Сколько еще высокоточных ракет осталось у агрессора и есть ли осторожный повод для оптимизма, что удары могут прекратиться? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант в отставке, замначальника Генштаба в интервью "ТСН" Игорь Романенко заявил, что высокоточных ракет у оккупантов осталось более полу тысячи. Но им удалось наладить производство собственных ракет, они производят от 60 до 100 ракет разных типов в месяц. Плюс в Татарстане собирают "шахеды" из завозимых контрабандой элементов.
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Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" заявил, к сожалению, хороших новостей для нас мало – у россиян еще достаточно ракет для нанесения массированных ракетных ударов.
По мнению эксперта, несмотря на то, что противник начал массированные обстрелы Украины, он все же придерживает ракеты, экономит их на позднюю осень и начало зимы. Оккупанты ждут наступления холодов и дождей. Скорее всего, россияне снова будут пытаться уничтожить нашу инфраструктуру, особенно энергетическую.
Жданов обратил внимание, что враг использует беспрецедентное количество беспилотников.
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