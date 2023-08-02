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Сколько американцев поддерживает ввод войск США в Украину

Американцев спросили поддерживают ли они отправку своих солдат в Украину для борьбы с армией РФ

сегодня, 15:42
Автор:
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Slava Kot
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Около трети американцев считают, что Соединенные Штаты должны отправить свои войска в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Newsweek.

Сколько американцев поддерживает ввод войск США в Украину

Американские военные. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса от социологической компании Redfield & Wilton Strategies, 31% граждан США поддерживают отправку американских войск в Украину. Противоположного мнения придерживается 34% американцев, а еще 10% не определились с ответом. 25% респондентов указали, что ни поддерживают, ни против идеи, чтобы военные США принимали участие в войне в Украине.


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Опрос также показал, что молодежь больше поддерживает ввод войск США в Украину, чем старшее поколение. Треть респондентов старше 59 лет выступила против размещения американских военных в США и еще 25% категорически против такого решения. В то время как только 4% в категории 18-26 лет заявили, что они категорически против введения войск США в Украину для борьбы против России.

Опрос был проведен в конце июля с 25 по 26 число. В нем приняло участие 1500 американцев. У Минобороны США заявили, что не будут давать комментарии по опросу об отправке американских войск в Украину.

Напомним, администрация Джо Байдена с начала войны заявляла, что американские солдаты не будут отправлены в Украину. Следует отметить, что США с начала полномасштабного вторжения оказали военную помощь Украине на сумму более 43 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Эстонии Кая Каллас отреагировала на заявления бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена, заявившего о возможной отправке войск НАТО в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Россия отправляет тысячи солдат в Балтийское море: какая причина. 



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Источник: https://www.newsweek.com/us-troops-ukraine-poll-russia-joe-biden-america-military-1816570
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