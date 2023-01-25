Скибицкий назвал места, которые являются критическими для Российской Федерации

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что нужно делать ВСУ для победы над российской армией и о местах, куда лучше бить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Скибицкого для CNN.

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

Вадим Скибицкий утверждает , что российские военные начинают учиться на полях боя или усложняют работу ВСУ. Украинским военным становится все сложнее бить по складам, логистическим узлам и местам сосредоточения военной техники. Заместитель начальника ГУР МО сообщает, что россияне начали перемещать технику по всей территории РФ, которые затем через южные регионы отправляют в временно оккупированный Крым.

Скибицкий утверждает, что для лучшего противостояния украинцам необходимы ракеты большей дальности. Таким образом Украина сможет наносить удары по военной технике, которая еще не попала на фронт.

"Если вы спрашиваете, что критично для Российской Федерации, то центры тяготения — это именно хабы, и по ним нужно бить, чтобы нарушить всевозможные системы снабжения. А для этого нужны удары по объектам не только в оккупированном Россией Крыму, но и в Российской Федерации", — заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

По информации Скибицкого, материально-технические базы России расположены на расстоянии 80-120 км от линии фронта. Именно ракетами такой дальности Украина смогла бы их уничтожить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стране, которая отказалась поставлять оружие в Украину, несмотря на просьбы со стороны США.

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