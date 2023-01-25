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Скибицкий назвал места, которые являются критическими для Российской Федерации

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал о критических точках России, по которым нужно бить.

сегодня, 11:42
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Автор:

Slava Kot

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что нужно делать ВСУ для победы над российской армией и о местах, куда лучше бить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Скибицкого для CNN.

Скибицкий назвал места, которые являются критическими для Российской Федерации

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

Вадим Скибицкий утверждает , что российские военные начинают учиться на полях боя или усложняют работу ВСУ. Украинским военным становится все сложнее бить по складам, логистическим узлам и местам сосредоточения военной техники. Заместитель начальника ГУР МО сообщает, что россияне начали перемещать технику по всей территории РФ, которые затем через южные регионы отправляют в временно оккупированный Крым.

Скибицкий утверждает, что для лучшего противостояния украинцам необходимы ракеты большей дальности. Таким образом Украина сможет наносить удары по военной технике, которая еще не попала на фронт.

"Если вы спрашиваете, что критично для Российской Федерации, то центры тяготения — это именно хабы, и по ним нужно бить, чтобы нарушить всевозможные системы снабжения. А для этого нужны удары по объектам не только в оккупированном Россией Крыму, но и в Российской Федерации", — заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

По информации Скибицкого, материально-технические базы России расположены на расстоянии 80-120 км от линии фронта. Именно ракетами такой дальности Украина смогла бы их уничтожить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стране, которая отказалась поставлять оружие в Украину, несмотря на просьбы со стороны США.

Также "Комментарии" писали об украинском бизнесмене работал на разведку Украины и успел предупредить власти о полномасштабном вторжении России, однако через несколько дней мужчину нашли мертвым. Его убили сотрудники СБУ.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/01/25/europe/ukraine-missiles-russia-war-intl/index.html
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Ігор

сегодня, 11:58

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