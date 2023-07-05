Скандал вокруг экс-генпрокурора: Луценко демобилизуют по состоянию здоровья

Бывший генеральный прокурор, нардеп от "Европейской солидарности" Юрий Луценко, несмотря на перенесенное ранее онкологическое заболевание, ушел на фронт, а сейчас покидает службу по состоянию здоровья. Об этом, как сообщают "Комментарии", проинформировал своих френдов и подписчиков в Фейсбуке сам Юрий Луценко.

Юрий Луценко в рядах ВСУ

"Киев, Николаевщина, Бахмут. Честью было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время, — написал Юрий Луценко в социальной сети. — Но физиология неумолима — военная врачебная комиссия установила непригодность к военной службе из-за инвалидности, что привело к приказу о снятии с военного учета. Теперь буду приближать Победу в качестве волонтера".

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Часть пользователей соцсетей, особенно из противоположного Луценко политического лагеря, близкого к "Слугам народа", раскритиковала решение Луценко или, по крайней мере, выразила удивление.

На замечание по поводу перенесенного Луценко рака, нардепка от "Слуг народа" Марьяна Безугла написала:

"Это было, как мне известно, до того, как он добровольцем ушел. То есть для чего тогда идти в ВСУ? Для нагрузки на подразделение, государство (выдали форму, денежное довольствие и т.д.)?... Чтобы сейчас увольняться по инвалидности, инвалидом войны? Со льготами? Многие люди не могут, имея инвалидность 1-2 гр., уволиться, это не является основанием".

Ее мнение поддерживает Алина Михайлова — супруга погибшего командира, Героя Украины "Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло.

"Надо правоохранительным органам поинтересоваться тем, какой ВЛК установил инвалидность и как его уволили. У нас боец со второй группой продолжает службу. Учитывая, что время на его лечение и восстановление занял год", — пишет Алина Михайлова в соцсети.

Однопартийцы из блока Петра Порошенко наоборот встали в защиту Луценко, назвав его критику "хейтом".

"Юрий Луценко пришел в 206-й батальон территориальной обороны 24 февраля 2022 года, то есть в первый день полномасштабного вторжения. (Ну может на следующий день). А вместе с ним, шли сотни других людей, — написал Алексей Петров. — Подготовленных к войне и тех, кто не отличал автомат от утюга. Шли люди как с хорошим состоянием здоровья, так и те, кто имел разные неутешительные диагнозы, в частности онкология. Люди шли потоком! Шли защищать свой дом, город, страну!".

"Когда я слышу травлю Юрий Луценко, который после тяжелой онкологии и со 2 группой инвалидности отслужил в ВСУ почти полтора года, прошел и Южный фронт, и Бахмут, то хочу кричать — отстаньте от человека! Имейте хоть немного совести и чести не хлопать грязью вокруг себя! Вы не подозреваете усилия человека с инвалидностью жить нормальной жизнью! Если после всего, что он прошел, сил на службу уже нет, значит их реально нет", — написал нардеп Владимир Арьев.

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