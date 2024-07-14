Скандал в 59-й ОМПБр: парамедикиня "Птичка" обратилась к Зеленскому

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук, известная под позывным "Птичка", обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой провести служебное расследование по действиям командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Екатерина Полищук (фото из открытых источников)

Екатерина Полищук отметила, что больше года она как парамедик находилась в зоне боевых действий вместе с 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка. Она подчеркнула, что во время их сотрудничества бригадой командовали Вадим Сухаревский и Максим Александрович Стеценко, которые были профессионалами своего дела.

Однако, как отметила военнослужащая, из-за должностных решений и "семейных связей" высшего военного руководства Богдан Шевчук был назначен командиром 59 ОМПБр в апреле 2024 года.

"Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задания в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, что привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе с высоких руководящих должностей, эгоизма, слепого карьеризма, устранения всех "несогласных" командиров, угнетения боевого духа и унижения личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его, как командира, в войне с врагом", — подчеркнула она.

Екатерина подчеркнула, что из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука она была вынуждена прекратить сотрудничество с этой бригадой. Однако, по ее словам, не все военнослужащие имеют возможность покинуть бригаду из-за преступных приказов, которые направлены лишь на "получение дополнительных звездочек этим человеком".

"Прошу принять меры и отстранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе. Военная честь и честь офицера — не пустые слова. По крайней мере, такими они не должны быть", — добавила она.

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