Ситуация возле Временного Яра изменилась: в ВСУ рассказали новые подробности

Российские оккупационные силы не прекращают попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Временного Яра, совершая ежедневные штурмовые действия.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников. "Недавно было зафиксировано от 10 до 20 штурмовых атак в день. Сейчас поменьше, но это не уменьшает интенсивность боев — враг активно пытается прорвать нашу оборону, проходящую вдоль канала. Для этого он использует всю доступную артиллерию и воздушную поддержку. Однако мы успешно отбиваем эти атаки, и враг несет большие потери," — сообщил Калашников.

Он также отметил, что Часов Яр полностью разрушен. По словам военного, противник не меняет своих направлений штурмов. "Враг пытается атаковать нас в лоб. Основное направление — это район Калиновского, где канал проходит под землей. В этом месте атаки очень усилены. Кроме этого, на южном фланге враг пытается обойти наши позиции через канал, но безуспешно. Штурмовые действия продолжаются также в районе Клещиевки и Андреевки. Наши позиции там удерживаются, — добавил Калашников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Часов Яр уже не приоритет №1 . Враг не прекратил боевые действия у Временного Яра, но в то же время противник больше сконцентрировал свои усилия на Торецком направлении. Приоритет ему прорваться именно на этом участке фронта. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Представитель ОСУВ "Хортица" также сообщил, что на Временном направлении Силы обороны уничтожили более 80 окупантов, 109 получили ранения, а двое взяты в плен. Волошин напомнил, что Покровское направление не один месяц остается самым горячим по всей линии боевого столкновения, а захватчики пытаются при поддержке авиации вытеснять украинские подразделения с позиций. По его словам, враг проводит активные боевые действия за ряд населенных пунктов, в частности Новоалександровку.

