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Ситуация в Харьковской области: в районе 6 сел продолжаются бои, ВСУ вводят резервы

Силы обороны и безопасности Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи в Харьковской области, заявил Назар Волошин.

сегодня, 20:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Вооруженные силы проводят оборонные операции в районах сел Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка в северной части Харьковской области. Резервы уже вводятся. Между тем противника активно обстреливают. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица, пишет LIGA.net.

Ситуация в Харьковской области: в районе 6 сел продолжаются бои, ВСУ вводят резервы

Ситуация на севере Харьковщины (фото из открытых источников)

По его словам, что Вооруженные Силы разворачивают резервы в районы, где противник прорвал оборону. оккупанты используют большое количество бронетехники, значительные силы пехоты и многие беспилотники.

"Продолжаются оборонные операции в районах сел Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка — все эти населенные пункты являются пограничными. Украинские военные проводят контрударные действия, россияне тоже опрокидывают резервы, применяя значительные силы пехоты, бронетехнику и , – сказал Волошин.

Назар Волошин также подчеркнул, что украинские военные сделают все возможное, чтобы удержать свои оборонные линии и позиции, и в то же время нанести поражение противнику.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после прорыва границы на Харьковщине началась массовая эвакуация населения . Из-за угрозы жизни и здоровью гражданских в Харьковские области эвакуировали более 4 тыс. жителей после прорыва границы на севере региона. Об этом в социальных сетях сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За более двух суток украинским местным властям, в частности силам ОВА, местных администраций, Координационного гуманитарного центра, волонтерам, полиции и ГСЧС, удалось эвакуировать более 4 тыс. жителей, из мест угрозы их жизни из-за российской агрессии после прорыва на севере Харьковщины.

 



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Источник: https://news.liga.net/politics/news/spiker-vsu-osnovnye-usiliya-rossiyan-vozle-volchanska-i-liptsev-hotyat-rasshirit-front
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