"Ситуация сложная": Зеленский и Сырский про оборону Бахмута

Наемники из ЧВК "Вагнер" наступают на Бахмут на нескольких направлениях, пытаются прорвать оборону украинских войск и продвинуться к центральным районам города, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. По его словам, ситуация вокруг Бахмута "сложная". Об этом сообщают "Комментарии" с ссылкой на заявление Александра Сырского.

Фортеця Бахмут

"В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимый ущерб врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", — заявил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, менее чем за неделю на Бахмутском направлении россияне потеряли более 1100 военных убитыми и 1,5 тысячи ранеными, было сожжено более 10 складов боеприпасов. Такую информацию в своем вечернем обращении обнародовал президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем, украинские эксперты рассказали "Комментариям" о том, оправданы ли украинские жертвы в борьбе за Бахмут.

"Этот населенный пункт имеет в военном смысле не стратегическое, но оперативно-тактическое значение. В случае его захвата, у противника расширяется оперативно-тактический простор как на север (Сиверск и так далее), так и на юг (Угледар иже с ним). Что дает оккупантам возможность окружить существующие укрепрайоны ВСУ", – считает эксперт.

Тем временем, россияне начали переоборудовать 50-летние танки для войны в Украине, так как они понесли тяжелые потери бронетехники за минувший год.

Напомним, что, по данным Генштаба, за время войны в Украине оккупанты потеряли 3474 танка, в том числе 8 танков за последние сутки.

