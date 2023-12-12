"Ситуация сложная": РФ собрала почти полмиллиона солдат и перешла в наступление

По словам военного эксперта и бывшего пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ (в период с 2014 по 2017 год) Владислава Селезнева, на всей линии фронта не существует ни одной зоны безопасности. Об этом он сообщил во время эфира на телеканале " Эспрессо ".

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Ситуация на фронте достаточно сложная. Генеральный штаб отчитывался, что ВСУ ежесуточно уничтожали от 600 до 1300 вражеских воинов, но за последние два месяца вражеская группировка войск увеличилась по меньшей мере на 50 тыс. человек. Если два месяца назад мы оперировали цифрой в 400 тыс., то сейчас сосредоточено 450 тыс. только вооруженных сил РФ, без учета добровольческих движений и формирования", — сообщил Владислав Селезнев.

Он добавляет, что озвученное количество в 450 тысяч оккупантов не является конечным, потому что на украинской территории Украины скучено еще 30 тысяч представителей "Росгвардии".

"То есть почти полумиллионная группировка – это достаточно мощная сила", – говорит Селезнев.

Как утверждает эксперт, противник располагает не только человеческими ресурсами, но и значительным материально-техническим потенциалом.

"На всей 1350-километровой линии боевого столкновения нет ни одного спокойного участка. Враг повсюду пытается навязать повестку дня, а ВСУ вынуждены рефлексировать. Враг атакует на Купянском и Лиманском направлениях. Идут ожесточенные бои западнее Бахмута. Оккупанты пытаются реализовать так. Часового Яра", — продолжил бывший военный спикер.

В частности, он сообщил, что началась операция по обороне населенного пункта Часовой Яр, ключевой в обороне агломерации Славянск — Краматорск.

"Очевидно, что впереди нас ждут бурные времена. Несмотря на погодные условия, враг продолжает давление. Ключевой фактор, который будет определять способность украинской армии сопротивляться, — это наличие ресурсов у наших воинов", — подытожил Владислав Селезнев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россияне хотят захватить еще один город под Бахмутом.