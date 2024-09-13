Ситуация с окружением города зашла слишком далеко: откуда отойдут ВСУ

На фронте в Украинске сложилась очень сложная ситуация, сообщил военкор Богдан Мирошников. По его словам, российские захватчики на 200% используют тактику мероприятия в тыл Сил обороны малыми группами с расчетом на то, что кто-нибудь добежит, займет круговую оборону и продержится до подхода основных сил.

Украинск

По его словам, таких локаций в украинском сейчас около 20-25, трудно даже считать.

"Проблема в том, что пока наши на это дерьмо отвлекаются – основным силам врага легче пробивать нашу оборону. Расход окупантов в сутки с такой тактикой очень высок, но им чихать. Часто они бросают на такие "меры" мобиков, которые только 3-4 недели назад получили оружие. Расчет на то, что кому повезет. Оккупант продолжает бросать множество подразделений в эту мясорубку", — говорит Мрошников.

По его информации, в Нью-Йорке оккупантов на эту тактику хватило на месяц. В Украинске, говорит эксперт, эту тактику оккупанты используют вот уже вторую неделю, впрочем здесь привлечено больше сил врага.

"Поэтому просветление по этому участку не наблюдается, и пока не предполагается, к сожалению. Кажется мне, что в Украинске все идет к уходу наших сил. Слишком далеко зашла ситуация с охватом города", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кафиры придумали новую тактику захвата украинских позиций под названием "расцвет цветка" — инфильтрация, концентрация, одновременный удар с нескольких сторон наших ВОПов, а в подавляющем большинстве СП. Такая тактика выглядит следующим образом. Сначала россияне группами по 2-3 человека переходят в тыл Сил обороны и занимают круговую оборону, несмотря на потери 80% личного состава часть все же подходит. После этого накопившаяся за ночь штурмовая группа утром начинает штурм украинских позиций в тылу, отвлекая на себя внимание. За это время по такой же схеме к ним подтягивают группы по 5-6 человек, формируя ударную группу.



