Ситуация плохая: враг вытеснил Силы обороны из шахты и формирует клещи

Территория шахты Южнодонбасская №3, очевидно, была покинута украинским гарнизоном, сообщил военкор Богдан Мирошников. По его информации, за террикон на шахте №1 пока еще ведутся бои. Это, говорит эксперт, самая высокая точка на всем участке, еще и находится в 2,5 км восточнее Угледара.

Угледар

Мирошников подчеркнул, что Силы обороны взорвали ствол шахты №3. По его мнению, это – однозначно плюс, потому что речь идет о самой высокой точке на том участке, которой уже не смогут воспользоваться российские захватчики.

"Приблизительно в 1,1 км севернее там есть еще комплекс зданий (под нашим контролем) площадью примерно 0,1 кв.км., прикрытый посадками, где также можно сдерживать окупантов на пути к Богоявленке. Но всеобщая ситуация, как можете понимать, плохая. Клещи над Угледаром нависают все больше", — сообщил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Угледарском направлении возобновились активные боевые действия, однако, лобовые атаки российских войск не приносят успеха. Как сообщал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, Времевский плацдарм является тем плацдармом, который был отвоеван нашими Силами обороны еще в прошлом году. И именно его мы рассматривали как один из перспективных со стороны Российской Федерации, где будут атаки, потому что это Угледар. Потому что, добавил спикер, давление идет на населенный пункт Водяное — это один из флангов Угледара. По его словам, Угледар взять в лоб более 2,5 лет враг не может, поэтому сегодня пытается применить единственную, скажем так, тактику россиян, которой уже десятки лет, — это взять населенный пункт в окружение, по крайней мере, в оперативное окружение, взять в клещи. и тогда уже давить с левого и правого фланга и овладеть этим населенным пунктом.



