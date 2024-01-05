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"Ситуация очень непростая": россияне усилили наступление на Авдеевку

Российские захватчики штурмуют Авдеевку из около 20-ти направлений

сегодня, 19:02
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российская армия 4 января активизировала наступление на Авдеевку Донецкой области. Оккупанты штурмуют город с около 20-ти направлений. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает портал "Комментарии".

"Ситуация очень непростая": россияне усилили наступление на Авдеевку

Оккупанты усилили атаки на Авдеевку. Фото из открытых источников

"Вчера (4 января – ред.) враг активизировался по всем направлениям Авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация", – рассказал Виталий Барабаш.

Глава администрации отметил, что перед этим последние несколько дней вокруг Авдеевки наблюдалось относительное уменьшение штурмов. Об этом, по его словам, все это время оккупанты продолжали наносить артиллерийские и авиаудары.

"1 января было 22 авиабомбовых удара по громаде. 2 января — 31. 3 января — 19. 4 января — 17. Сегодня — более десяти. В Авдеевке ежедневно есть погибшие или раненые", — сообщил Виталий Барабаш.

Вместе с тем руководитель администрации убежден, что, несмотря на наличие большого количества техники и людей, оккупанты не смогут взять город к выборам президента РФ, которые назначены на середину марта.

Виталий Барабаш также рассказал, что в настоящее время в Авдеевке остается 1169 гражданских лиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Часов Яр, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Командующий сухопутными войсками отметил, что продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HD-7tduLPLo
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