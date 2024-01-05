"Ситуация очень непростая": россияне усилили наступление на Авдеевку

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Марьян Ощановский
Российская армия 4 января активизировала наступление на Авдеевку Донецкой области. Оккупанты штурмуют город с около 20-ти направлений. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает портал "Комментарии".
Оккупанты усилили атаки на Авдеевку. Фото из открытых источников
Глава администрации отметил, что перед этим последние несколько дней вокруг Авдеевки наблюдалось относительное уменьшение штурмов. Об этом, по его словам, все это время оккупанты продолжали наносить артиллерийские и авиаудары.
Вместе с тем руководитель администрации убежден, что, несмотря на наличие большого количества техники и людей, оккупанты не смогут взять город к выборам президента РФ, которые назначены на середину марта.
Виталий Барабаш также рассказал, что в настоящее время в Авдеевке остается 1169 гражданских лиц.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Часов Яр, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Командующий сухопутными войсками отметил, что продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка.
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