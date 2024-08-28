Ситуация на Покровском направлении критическая: стало известно, что происходит в городе

Полномасштабная война в Украине продолжается, и ситуация в Покровском направлении приближается к критической, как отмечают в DeepState. Российские войска быстро продвигаются вперед, что усложняет логистику Вооруженных сил Украины, поскольку один из ключевых логистических маршрутов находится под огневым контролем противника.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

Об этом заявил Роман Погорелый, соучредитель и аналитик DeepState, в эфире "Киев24". Он подчеркнул, что ситуация на Покровском направлении требует быстрой стабилизации из-за значительных продвижений врага. Почти ежедневно происходит утрата населенных пунктов, а российские силы уже захватили последнюю ключевую высоту в регионе перед Покровском. Через несколько дней русские войска оккупировали Новобродовку — важный населенный пункт, который можно было удерживать длительное время. Оккупанты также пытаются проникнуть в Селидово — крупный промышленный город, являвшийся важным опорным пунктом.

По словам Погорелого, украинским войскам трудно сдерживать противника, поскольку российские силы привлекли значительное количество пехоты. Бойцы ВСУ делают все возможное для уничтожения врага, однако количество российских войск значительно превосходит.

Российские войска активно используют элитные подразделения, оснащенные современным оружием, приборами ночного видения и продуманной тактикой захвата населенных пунктов. Это свидетельствует о том, что враг действует не только за счет многочисленной пехоты, но и серьезно подходит к операциям в районе Покровска.

По предоставленной информации, на направлении действуют как обычные мотопехотные бригады, так и спецназовцы. Российские силы постепенно продвигаются в Мирноград и Покровск, которые являются важными стратегическими пунктами с точки зрения логистики. Погорелый подчеркнул, что логистический путь через Покровск и Мирноград уже потерян, поскольку дорога в Константиновку находится под частичным контролем врага. Хотя полного перекрытия логистики не произошло, ситуация усложнилась.

Селидово, через которое проходила логистика до Курахово, теперь тоже находится под угрозой. Это требует поиска новых маршрутов для поддержания сообщения.

Погорелый отметил, что захват Покровска и Мирнограда может существенно усложнить их отвоевание, ведь это крупные города. Если враг закрепится на этих территориях, это станет угрозой границе с Днепропетровской областью. Аналитик также отметил, что после захвата Покровска и Мирнограда Донбасс может полностью перейти под контроль окупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Покровском направлении были укрепления.