Ситуация на фронте резко изменилась: враг активизировался на новом направлении

Российские оккупанты значительно активизировали боевые действия на южном фронте Украины, особенно на Херсонском направлении, применяя рекордное количество беспилотников. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире "Общественное онлайн".

Ситуация на Херсонском направлении (фото из открытых источников)

По словам Лиховия, наибольшее давление российские войска оказывают на позиции Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра, сосредотачивая атаки в Херсонской области. За минувшие сутки, 9 сентября, враг совершил более 330 ударов дронами-камикадзе, что является рекордным числом атак за последние несколько месяцев.

Кроме того, значительно увеличилось количество артиллерийских обстрелов, которых было 312 в сутки, и количество сбросов боеприпасов с беспилотников – 224 случая.

"Также существенно возросло количество артиллерийских обстрелов. Их за минувшие сутки было 312. И возросло также количество сбросов боеприпасов из БпЛА. Их было за вчера 224", — рассказал спикер ОСУВ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ветеран оценил возможность окончания войны в Украине . Ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий считает, что события этой осенью должны стать решающими для войны в Украине. Дикий указывает на приближение Украины к пределу, когда останется воевать несколько лет.

Евгений Дикий в эфире "24 Канала" прокомментировал возможное окончание боевых действий в Украине. По его словам, Украина может приблизиться к моменту, когда на войне можно будет увидеть, что "мы добиваем" российские силы. Военный эксперт отмечает, что у России есть ряд проблем, в том числе нехватка вооружения. По словам Дикого, у России есть танки и бронетехника на год активных боевых действий, а ствольной артиллерии хватит на меньший период.