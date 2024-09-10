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Ситуация на фронте резко изменилась: враг активизировался на новом направлении

В ОСУВ "Таврия" отметили, что россияне за минувшие сутки применили рекордное количество дронов для ударов по Херсонской области.

сегодня, 20:50
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Лиля Воробьева

Российские оккупанты значительно активизировали боевые действия на южном фронте Украины, особенно на Херсонском направлении, применяя рекордное количество беспилотников. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире "Общественное онлайн".

Ситуация на фронте резко изменилась: враг активизировался на новом направлении

Ситуация на Херсонском направлении (фото из открытых источников)

По словам Лиховия, наибольшее давление российские войска оказывают на позиции Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра, сосредотачивая атаки в Херсонской области. За минувшие сутки, 9 сентября, враг совершил более 330 ударов дронами-камикадзе, что является рекордным числом атак за последние несколько месяцев.

Кроме того, значительно увеличилось количество артиллерийских обстрелов, которых было 312 в сутки, и количество сбросов боеприпасов с беспилотников – 224 случая.

"Также существенно возросло количество артиллерийских обстрелов. Их за минувшие сутки было 312. И возросло также количество сбросов боеприпасов из БпЛА. Их было за вчера 224", — рассказал спикер ОСУВ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ветеран оценил возможность окончания войны в Украине . Ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий считает, что события этой осенью должны стать решающими для войны в Украине. Дикий указывает на приближение Украины к пределу, когда останется воевать несколько лет.
Евгений Дикий в эфире "24 Канала" прокомментировал возможное окончание боевых действий в Украине. По его словам, Украина может приблизиться к моменту, когда на войне можно будет увидеть, что "мы добиваем" российские силы. Военный эксперт отмечает, что у России есть ряд проблем, в том числе нехватка вооружения. По словам Дикого, у России есть танки и бронетехника на год активных боевых действий, а ствольной артиллерии хватит на меньший период.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aDXWlQ2K0dM&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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