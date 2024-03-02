Ситуация на Авдеевском направлении: На головы военных летит все кроме ядерки

Во время попыток наступать на Авдеевском направлении, российские оккупанты используют разнообразную тактику и предпочитают все средства, которые имеют в своем распоряжении, сообщил Федоренко.

Бои на Донбассе

По его словам, на прошлой неделе противник решил пойти на штурм используя бронированную технику и образуя колонны, похожие на те, что были в Авдеевке. Как результат, подчеркнул военный, Силы обороны уничтожили 22 единицы бронетехники противника. То есть враг не добился успеха. При этом у украинских подразделений не было потерь.

После этого, по его словам, враг пошел на смену тактики с использованием небольших групп, пытавшихся проводить ударно-штурмовые операции при поддержке артиллерийских средств.

Так, подчеркнул Федоренко, сейчас противник использует смешанную тактику, однако это не главное. Основное, что должны понимать украинцы, говорит он, это то, что враг использует все, чем располагает и даже тем, чего у него нет, за исключением ядерного оружия.

Тем не менее, подчеркнул Федоренко, благодаря объединенной работе Сил обороны, украинские защитники продемонстрировали достаточно неплохой результат в удержании своих позиций.

Штурмовик выразил надежду, что в скором времени будет завершено строительство второй линии обороны, и она сможет существенно помочь в остановке врага в попытках продвинуться дальше.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению западных журналистов, россиянам удалось после Авдеевки захватить еще несколько сел потому, что Украина плохо обустроила оборонительные рубежи. Они отмечают, что в прошлом году Украина не занималась этим вопросом, поскольку целиком и полностью сосредоточилась на проведении контрнаступления, которое не имело в конце концов успеха.