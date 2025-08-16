Ситуация меняется в нашу пользу вторые сутки подряд: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Вторые сутки подряд украинские защитники продвигаются на участках вблизи Доброполья и Покровска в Донецкой области. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Президент отметил, что он получил детальный доклад главнокомандующего Вооруженных сил генерала Александра Сырского и теперь полностью владеет информацией о ситуации на фронте.

По словам главы украинского государства, украинские воины удерживают позиции по всему фронту, прорывов противника нет. Причем на направлении Доброполья и Покровска, самых сложных участках в Донецкой области, уже вторые сутки подряд Силы обороны имеют весомые успехи.

"В частности, хочу отметить подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", — отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что продолжается уничтожение оккупантов, которые пытаются просочиться в глубину позиций ВСУ сквозь оборону. Есть пополнение "обменного фонда" — пленные россияне, которых в дальнейшем можно будет обменять на украинских военнопленных.

"Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость", — подытожил Владимир Зеленский.

