Ситуация меняется в нашу пользу вторые сутки подряд: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Вторые сутки подряд украинские защитники продвигаются на участках вблизи Доброполья и Покровска в Донецкой области. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Президент отметил, что он получил детальный доклад главнокомандующего Вооруженных сил генерала Александра Сырского и теперь полностью владеет информацией о ситуации на фронте.
По словам главы украинского государства, украинские воины удерживают позиции по всему фронту, прорывов противника нет. Причем на направлении Доброполья и Покровска, самых сложных участках в Донецкой области, уже вторые сутки подряд Силы обороны имеют весомые успехи.
Президент добавил, что продолжается уничтожение оккупантов, которые пытаются просочиться в глубину позиций ВСУ сквозь оборону. Есть пополнение "обменного фонда" — пленные россияне, которых в дальнейшем можно будет обменять на украинских военнопленных.
