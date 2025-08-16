Это уже не звоночек, а колокол для ВСУ: что на фронте нужно срочно менять

Мониторинговый канал DeepState подтверждает, что Силы Обороны Украины остановили прорыв России под Добропольем в Донецкой области. Тем не менее, в чем настоящая опасность прорыва возле Доброполья? Как будут дальше разворачиваться события на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Российское военное командование само удивилось от того, что группы пехоты зашли так далеко

Полковник запаса, участник миротворческих миссий, военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире общенационального телемарафона, что ситуация на Покровском направлении, где вблизи Доброполья произошло просачивание врага в глубину украинской обороны, является довольно тревожным звоночком для ВСУ.

"Это очень опасно с учетом того, какую линию фронта и какое построение нашей обороны мы имеем. Это противник может зайти и закрепиться. Сегодняшние средства доставки позволяют врагу в случае правильной подготовки и применения достаточно долго поддерживать боевую способность и удерживать свои позиции до подхода основных сил, которые состоят из бронетанковых и мотострелковых подразделений", — акцентировал эксперт.

При этом Сергей Грабский добавил, что такое просачивание в пределах Донбасса чрезвычайно сложно сделать, поэтому российское командование было удивлено своей удачей и это ему стоило очень дорого, потому что основные группы пехоты уничтожаются, хотя боевые действия ведутся достаточно жестко. По его словам, противник пытается удержать ситуацию в свою пользу и помешать отрезанию как минимум этого выступа, который протянулся к Золотому Колодцу.

По мнению эксперта, российское военное командование само удивилось от того, что группы пехоты зашли так далеко, не прорвав линию обороны. Это и правда серьезный тревожный звонок для украинских военных.

"Если врагу такой маневр удался в условиях Донбасса, где высокоурбанизированная территория, то что тогда говорить о просторах Запорожских, Херсонских и Днепропетровских степей, где такое просачивание трудно будет зафиксировать и еще труднее уничтожить", – прокомментировал эксперт.

Находясь в постоянной обороне невозможно победить в войне

Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный в интервью "Украинскому Радио" заявил, что в ближайшие полгода основная битва на фронте будет проходить на Донбассе.

По словам эксперта, в последнее время украинские войска не так много атакуют. Поэтому важно понимать, что, находясь в постоянной обороне, войну выиграть мы не сможем.

"Мы должны где-то атаковать и отбивать свою территорию. Мы успешно защитили Сумскую область и там ситуация стабилизирована. С большой вероятностью нас ожидает защита Константиновки. С таким темпом, как враг сейчас продвигается, он с большой вероятностью увязнет на подступах к Константиновке. Есть надежда, что мы сможем эффективно контратаковать и защитить фланги Покровска. Тогда мы сможем удержать логистику на Славянско-Краматорском участке фронта", – пояснил эксперт.

