Ситуация меняется: Генштаб Эстонии рассказал, кто сейчас владеет инициативой на фронте

Российские захватнические войска значительно снизили число наземных атак, но пока владеют инициативой на фронте в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сказал на брифинге глава оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла, пишет ERR.ee.

Полковник Тармо Кундла. Фото: из открытых источников

В Эстонии признали, что российским оккупантам удалось отвоевать небольшие участки и удержать инициативу, однако количество боевых столкновений на фронте сокращается. Если на предыдущей неделе ежедневно происходили от 70 до 120 столкновений, то на этой неделе их было примерно 50-60 в день. Основной целью для россиян, видимо, будет окружение Авдеевки, и можно ожидать, что в ближайшее время на это направление будут переброшены дополнительные ресурсы, считает полковник.

По его данным, войска РФ добились небольших успехов на линии Купянск–Кременная, захватили деревни под Бахмутом, а также отдельные участки в Донецкой области. Несмотря на это, войска РФ не смогли предпринять никаких существенных операций и "Украина держит оборону", отметил Кундла.

Кроме того, на южном фронте ВСУ удалось частично освободить населенные пункты вблизи Великой Новоселки.

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