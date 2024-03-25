Ситуация медленно, но уверенно, ухудшается: какой город ВСУ удерживают из последних сил

Украинские защитники продолжают отбивать штурмы российских захватнических войск на Бахмутском направлении. 67-я отдельная механизированная бригада опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором можно увидеть, как они наносят удары по наступающим россиянам. Столкновения вдоль железнодорожного полотна восточнее Часового Яра не прекращаются. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "DeepState".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что российские оккупанты проводят штурмы и "накаты" практически по всей полосе бригады.

"Их цель очевидна – зайти по хребту в Часов Яр. Враг пользуется недостатком средств поражения и преимуществом в живой силе и технике. Ситуация медленно, но уверенно, ухудшается", — добавили военные эксперты.

Отметим, тем временем Украина продолжает ожидать военной помощи от ключевого своего партнера в войне – США. Внезапно прибывший в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что Палата представителей одобрит законопроект о помощи для Украины, причем в том виде, в котором его принял Сенат (с поддержкой нашей страны в объеме 60 млрд долларов). Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, вроде бы, тоже шлет позитивные сигналы. Оправдаются ли наши ожидания? Что в итоге будет с внешней помощью от США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке подтверждают информацию, что ближайшей тактической целью российских захватчиков у Бахмута является город Часов Яр. Однако, в полномасштабное наступление британские эксперты не верят и считают маловероятным.

"Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, маловероятно, что российские войска в настоящее время смогут предпринять полномасштабную атаку на город", — отмечают в Минобороны Британии.



