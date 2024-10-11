"Ситуация критическая": военный рассказал о проблемах на фронте

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Slava Kot
Начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" капитан НГУ Владимир Назаренко заявил, что у армии РФ худшее вооружение, однако она это компенсирует большим количеством. По его словам, на многих участках фронта ситуация остается критической.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Владимир Назаренко в эфире телеканала "Еспресо" рассказал о ситуации на фронте.
По его словам, армия РФ использует множество боеприпасов, а качество компенсирует благодаря количеству.
Военный отмечает, что почти каждый час проходят бои по линии разграничения, а россияне продолжают использовать тактику штурмов малыми группами под прикрытием дронов. Кроме того, российская артиллерия ведет все более прицельный огонь, а армия РФ окапывается на занимаемых территориях. По словам Назаренко, "вся линия фронта красная".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный сделал тревожный прогноз по войне в Украине. По его словам, ситуация на фронте станет еще более критичной из-за смены погоды, ведь во время тумана и дождя сложно использовать дроны.
Также "Комментарии" писали о том, сколько россиян согласны на окончание войны в Украине и возвращение оккупированных РФ украинских территорий.
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