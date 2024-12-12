Ситуация критическая: в США озвучили неутешительные информацию о Покровске

Украинские защитники сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии. Давление на Покровск увеличивается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики говорят о критической ситуации на Покровском направлении. Российские войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское.

Эксперты считают, что такие маневры позволят российским войскам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска.

"В ближайшие дни противник может попытаться окружить украинские силы между Новым Трудом и Даченским для подготовки наступления на Шевченково", – говорится в отчете.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что в результате длительных боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, одна потеряна.

"Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению позиций", – отметил он.

"Командир украинского батальона охарактеризовал ситуацию как "критическую", подчеркнув, что российские войска атакуют украинские позиции до 30 раз в день и имеют существенное преимущество в количестве личного состава и артиллерии", – говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что российское командование стремится захватить Покровск, несмотря на огромные потери. За последние две недели на этом направлении российские силы потеряли почти 3 000 военнослужащих.

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