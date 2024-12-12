Ситуация критическая: в США озвучили неутешительные информацию о Покровске

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Кравцев Сергей
Украинские защитники сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии. Давление на Покровск увеличивается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Американские аналитики говорят о критической ситуации на Покровском направлении. Российские войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское.
Эксперты считают, что такие маневры позволят российским войскам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что в результате длительных боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, одна потеряна.
Аналитики ISW отмечают, что российское командование стремится захватить Покровск, несмотря на огромные потери. За последние две недели на этом направлении российские силы потеряли почти 3 000 военнослужащих.
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