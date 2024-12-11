Силы заканчиваются, ВСУ придется отходить: какой город может пасть за считанные дни

Страна-оккупант продолжает свое наступление на Востоке. Сейчас есть два наиболее горящих направления – Покровск и Курахово. Здесь ситуация очень напряженная, бои не стихают ни днем, ни ночью. Об этом в эксклюзивном винтервью нашему порталу рассказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Наступление России. Фото из открытых источников

"Там ситуация очень сложная. Например только за ноябрь в Курахове было под 1400 боеприкосновений. Под Покровском около 1200. На остальных направлениях – где-то от 300 до 500. В разы меньше. Эти два направления россияне будут дожимать. Что касается Курахово, то здесь остаются считанные дни, когда его могут нажать. Понимаем, что в ближайшие дни оно рухнет", – говорит эксперт.

По его словам, наши военные будут вынуждены отойти с Курахово, потому что водохранилище уже оцеплено российскими оккупантами. Они готовы перерезать дорогу, соединяющую Курахово с Запорожской областью. То есть это самая болезненная история для нас сейчас, подытожил Иван Ступак.

Стоит отметить, что о непростой ситуации на Покровском и Кураховском направлениях в своем сообщении сегодня рассказал президент Владимир Зеленский.

"Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы – ноябрь и декабрь – рекордные российские потери", – добавил президент.

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