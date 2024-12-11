Силы заканчиваются, ВСУ придется отходить: какой город может пасть за считанные дни

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Кравцев Сергей
Страна-оккупант продолжает свое наступление на Востоке. Сейчас есть два наиболее горящих направления – Покровск и Курахово. Здесь ситуация очень напряженная, бои не стихают ни днем, ни ночью. Об этом в эксклюзивном винтервью нашему порталу рассказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
Наступление России. Фото из открытых источников
По его словам, наши военные будут вынуждены отойти с Курахово, потому что водохранилище уже оцеплено российскими оккупантами. Они готовы перерезать дорогу, соединяющую Курахово с Запорожской областью. То есть это самая болезненная история для нас сейчас, подытожил Иван Ступак.
Стоит отметить, что о непростой ситуации на Покровском и Кураховском направлениях в своем сообщении сегодня рассказал президент Владимир Зеленский.
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