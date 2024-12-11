На Западе бьют тревогу: в Украине расследуют вероятные хищения на фортификациях

Правоохранительные органы Украины открыли 30 уголовных дел по поводу вероятных хищений на фортификациях на сумму в 483 миллиона долларов (20,1 миллиарда гривен). Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Financial Times.

Строительство фортификаций. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, что инженерные подразделения Украины настолько истощены, что ответственность ложится на местные власти, которые используют пехотные бригады в качестве подрядчиков, а небольшое количество инженеров контролирует работы на первой линии обороны.

Добавляет сложности то, что многие военные инженеры были опрокинуты для закрытия пробелов на фронте, ведь официально их классифицируют как "тыловые подразделения".

Комментируя новость эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник у себя в Facebook отметил, что, условно говоря представители власти и военного руководства на разных уровнях "подрезали" вдвое больше чем США выделяет нам на содержание F-16 в 2024-м. И это в ситуации, когда у нас яростный дефицит бюджета в стране, для учений людей на боевой технике как всегда не хватает дизеля, а выплаты бойцам пытаются сокращать как только можно.

Отдельно эксперт остановился на информации о том, что многие военные инженеры были опрокинуты для закрытия пробелов на фронте.

Николай Мельник говорит, что здесь надо понимать, что у нас воспринимается как данность: "Ну послали инженеров посадки штурмовать, ну и что, это традиция такая у командиров". А в США это воспринимается как шок.

"Ведь зачем тратить деньги на подготовку инженеров, чтобы потом использовать их как штурмовиков, что приведет к смертям? Хех, они еще не знают, как в 2023-м отдельные комбаты мехвод и наводчиков-операторов "Брэдли" в штурмовиков переводили, надо будет не забыть написать это в своих мемуарах. Сама статья FT направлена на акцентирование внутренних проблем управления и коррупции в Украине и отводит на второй план вопрос: "А где оружие, союзнику". Впрочем, говорить, что там написанная ложь язык не поворачивается", – подытожил Николай Мельник.

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