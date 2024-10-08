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Ситуация критическая: сколько территории Запорожской области оккупировано РФ (ФОТО)

По данным главы ОВА Ивана Федорова, более 70% Запорожской области находится под оккупацией

сегодня, 13:44 comments1276
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Кравцев Сергей

Более 70% Запорожской области оккупировано страной-агрессором. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ситуация критическая: сколько территории Запорожской области оккупировано РФ (ФОТО)

Оккупация Запорожской области. Фото из открытых источников

Руководитель Запорожской области добавил, ситуация усугубляется еще и из-за того, что за последние две недели в самом Запорожье разрушена и повреждена тысяча объектов из-за вражеских ударов. Всего в областном центре уничтожено 15 тысяч единиц гражданской инфраструктуры.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" отметил, что на Запорожском направлении российские оккупанты могут оживить свои действия, но маловероятно, что там будет полноценное враждебное наступление.                                                                                                                                                      

По убеждению аналитика, у противников нет потенциала против украинской оборонной линии. 

"Я бы не стал говорить, что у врага сейчас есть потенциал, чтобы прорвать нашу линию обороны на Запорожском направлении и прорваться до самого Запорожья. Такого потенциала нет", – говорит эксперт. 

По словам Мусиенко, продолжаются определенные демонстративные действия, направленные на то, чтобы оттянуть наши силы и проводить на этом фоне информационно-психологическую операцию, "мол, наступление будет повсюду".

Также издание "Комментарии" сообщало – на фронте у российской армии есть три преимущества над Украиной: эксперт раскрыл детали.




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